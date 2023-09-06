Лиганцы издавна готовили наши бабушки, но со временем, к сожалению, такие старые рецепты забываются и теряются. Чтобы возрождать украинскую кухню, мы подготовили рецепт карпатских лиганцев с сыром, которые вы легко можете приготовить дома.

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Подавайте их на стол со сметаной и шкварками – это очень вкусно.

Лыганцы с сыром

  • Время: 60 – 80 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Тщательно помойте картофель и отварите в подсоленной воде, не снимая кожуру.
  • Охладите отварной картофель. Очистите от кожуры и разомните в пюре.
  • Добавьте к пюре яйцо, сметану, немного соли и крахмал. Замесите тесто.
  • Сформируйте из него небольшие шарики и положите в каждую начинку из сыра и укропа.
  • Начиненные лиганцы отварите в подсоленной кипящей воде 7 – 10 минут.

Приятного аппетита!