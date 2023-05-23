Лимонад без сахара – именно тот напиток, который не только утоляет жажду, но и не повредит фигуре. Если вы хотите приготовить напиток без сахарозаменителей – используйте в приготовлении очень спелые и сладкие фрукты.

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Это может быть медовая дыня, сладкие сорта манго, клубника, персики. В этом рецепте предлагаем использовать кокосовое молоко, которое придаст напитку не только особый вкус, но и незаурядную пользу.

Рецепт лимонада без сахара

Время: 5 минут

5 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 400 граммов кокосовой воды;

– 30 граммов лимонного сока;

– 3 лаймовые дольки;

– пучок листков мяты.

Приготовление:

В кокосовую воду из свежего кокоса, или горшочки, добавляем лимонный сок и взбалтываем.

В ступку кладем листики мяты и дольки лайма. Разминаем, чтобы мята и цедра отдали запах.



Лимонад с кокосовым молоком / Фуд 52

Раскладываем по стаканам мяту с лаймом, заливаем кокосовой смесью. Добавляем кубики льда и подаем напиток к столу.

Приятного аппетита!

Также интересным пожилым напитком будет лимонад с цитрусовыми. Переходите на рецепт и готовьте для родных и друзей к семейным посиделкам или вечеринкам.