Лимонад без цукру – саме той напій, який не тільки втамує спрагу, а й не зашкодить фігурі. Якщо ви хочете приготувати напій без будь-яких цукрозамінників — використовуйте в приготуванні дуже стиглі та солодкі фрукти.

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Це може бути медова диня, солодкі сорти манго, полуниця, персики. У цьому рецепті пропонуємо використовувати кокосове молоко, яке надасть напою не тільки особливого смаку, а й неабиякої користі.

Рецепт лимонаду без цукру

  • Час: 5 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  • У кокосову воду зі свіжого кокоса, чи збанки, додаємо лимонний сік і збовтуємо.
  • У ступку кладемо листочки м'яти та часточки лайма. Розминаємо, щоб м'ята і цедра віддали запах.


Лимонад з кокосовим молоком / Фуд 52

  • Розкладаємо по склянках м'яту з лаймом, заливаємо кокосовою сумішшю. Додаємо кубики льоду і подаємо напій до столу.

Смачного!