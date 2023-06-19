Самые вкусные оладьи из кабачков – простой рецепт за считанные минуты
19 июня 2023, 19:24Читати новину українською
Источник:Владимир Ярославский
В сезон кабачков, обязательно попробуйте приготовить эти оладьи по рецепту шеф-повара. Вы будете приятно удивлены результатом.
Захотелось кабачковых оладий? У нас есть проверенный рецепт блюда, которое выйдет с первого раза. Обязательно подавайте их со сметаной или домашним соусом на основе греческого йогурта.
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Особенностью этого рецепта является именно нарезка овощей. Шеф-повар не использовал терку, а нарезал кабачки с помощью ножа. Так овощи держат свою структуру и смакуют как из ресторана.
Рецепт кабачковых оладий
- Время: 45 минут
- Порции: 2
– 220 граммов кабачков или цуккини;
– 1 большое яйцо;
– половина репчатого лука
– свежая зелень;
– 2 столовые ложки муки;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло.
Приготовление:
- Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.
- Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.
- Если будете брать молодой кабачок и жарить много: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.
Приятного аппетита!
К кабачковым оладьям отлично подойдут соусы: дзадзики, домашняя сметана с чесноком, греческий йогурт, смесь кетчупа и майонеза.