Самые вкусные оладьи из кабачков – простой рецепт за считанные минуты

В сезон кабачков, обязательно попробуйте приготовить эти оладьи по рецепту шеф-повара. Вы будете приятно удивлены результатом.

Захотелось кабачковых оладий? У нас есть проверенный рецепт блюда, которое выйдет с первого раза. Обязательно подавайте их со сметаной или домашним соусом на основе греческого йогурта.

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Особенностью этого рецепта является именно нарезка овощей. Шеф-повар не использовал терку, а нарезал кабачки с помощью ножа. Так овощи держат свою структуру и смакуют как из ресторана.

Рецепт кабачковых оладий

Время: 45 минут

45 минут Порции: 2

– 220 граммов кабачков или цуккини;– 1 большое яйцо;– половина репчатого лука– свежая зелень;– 2 столовые ложки муки;– соль;– черный молотый перец;– масло.

Приготовление:

Кабачок и лук мелко нарезаем, добавляем нарезную зелень, яйцо, муку, немного соли и перец.

Перемешиваем смесь и обжариваем на сковороде с растительным маслом на среднем огне.

Если будете брать молодой кабачок и жарить много: можно кабачок сначала посолить, дать постоять минут 10 – 15, слить полученную "воду" и потом уже добавлять зелень, яйца и муку.

Приятного аппетита!

К кабачковым оладьям отлично подойдут соусы: дзадзики, домашняя сметана с чесноком, греческий йогурт, смесь кетчупа и майонеза.