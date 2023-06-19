Закортіло кабачкових оладків? У нас є перевірений рецепт страви, яка вийде з першого разу. Обов'язково подавайте їх зі сметаною, або домашнім соусом на основі грецького йогурту.
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Особливістю цього рецепту є саме нарізка овочів. Шеф-кухар не використовував тертку, а нарізав кабачки за допомогою ножа. Так овочі тримають свою структуру та смакують наче з ресторану.
Рецепт кабачкових оладок
- Час: 45 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- Кабачок та цибулю дрібно нарізаємо, додаємо нарізну зелень, яйце, борошно, трішки солі та перець.
- Перемішуємо суміш і обсмажуємо на сковорідці з олією на середньому вогні.
- ️Якщо будете брати молодий кабачок і смажити багато: можна кабачок спочатку посолити, дати постояти хвилин 10 – 15, злити отриману "воду" і потім вже додавати зелень, яйця та борошно.
Смачного!
До кабачкових оладок відмінно пасуватимуть соуси: дзадзикі, домашня сметана з часником, грецький йогурт, суміш кетчупу та майонезу.