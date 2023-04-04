Быстрый рецепт итальянской пасхи панетоне с начинкой из сгущенки

До Пасхи 2023 года осталось мало времени, чтобы все успеть нужно готовиться каждый день. Мы подобрали рецепт отличительной пасхи панетоне по рецепту украинского шеф-повара Владимира Ярославского.

Панетоне – рыхлая и сладкая итальянская сдоба, кулич, который готовят каждый год на праздники в каждой семье. Они очень похожи на наши традиционные пасхи на Пасху, но технология приготовления теста немного другая.

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Панетоне могут быть с изюмом, цукатами, орешками, шоколадными и другими начинками. Украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом панетоне с начинкой из крем-сыра и сгущенки.

Рецепт панетоне с начинкой

Время: 8 часов

8 часов Порции: 2 штуки

Ингредиенты:

– 200 г нежного йогурта;

– 14 граммов сухих дрожжей;

– 135 граммов опары;

– 420 граммов муки Caputo Rosso;

– 6 – 7 желтков;

– 170 граммов сахара;

– 3 грамма соли;

– 2 грамма масла лимона;

– 150 граммов сливочного масла;

– 200 граммов цукатов;

– 25 граммов коньяка;

– 1 банка вареной сгущенки;

– 350 граммов крем-сыра.

Приготовление:

За 24 часа или на ночь ставим опару: 70 граммов воды, 70 граммов муки и 2 грамма сухих дрожжей, все хорошо перемешиваем и накрываем пленкой. Цукаты заливаем коньяком, закрываем плёнкой.

В день приготовления смешиваем:

– 200 г едва теплого питьевого йогурта;

– 12 г сухих дрожжей

– 135 г стартера

– 200 г муки

Все хорошо перемешиваем и оставляем на 1–2 часа хорошо подойти.

Добавляем 220 г муки и 135 г желтков, все хорошо замешиваем.

Далее добавляем сахар, соль, вымешиваем тесто около 5 минут, пока не растворится сахар и добавляем секретный ингредиент – эфирное масло лимона и снова вымешиваем тесто.

Добавляем сливочное масло комнатной температуры в четыре приёма, около 4 минут вымешиваем.

Вынимаем тесто на стол, легко растягиваем, высыпаем замоченные цукаты и складываем тесто в 4 раза. Даем хорошо подойти, разделяем на 2 кулича. Каждый кусок снова растягиваем и складываем в 4 раза (как с хлебом).

Помещаем тесто в форму смазанную маслом и ставим в теплое место, а рядом стакан кипятка, чтобы влажно было. Даем подойти в 4 раза.

Духовку нагреваем заранее до 180 градусов, кулич слегка надрезаем, смазываем яйцом и кладем кусочек масла сверху. Отправляем кулич в духовку на 170 градусов на 15 минут. На дно духовки наливаем стакан кипятка. Далее при 145 градусах выпекаем еще 45 минут.

Вынимаем панетоне, нить крепим на дно формы и подвешиваем изделие остыть вверх дном.

Смешиваем крем-сыр с банкой вареной сгущенки. В куличке вырезаем серединку, осторожно вынимаем ложкой мякоть и кладем половину начинки, закрываем "крышечкой".

Сверху украшаем, как обычно, меренгой и украшениями.

Сохраняем готовую кулич панетоне в холодильнике 5 дней.

Приятного аппетита!