Быстрый рецепт итальянской пасхи панетоне с начинкой из сгущенки
Источник:Владимир Ярославский
До Пасхи 2023 года осталось мало времени, чтобы все успеть нужно готовиться каждый день. Мы подобрали рецепт отличительной пасхи панетоне по рецепту украинского шеф-повара Владимира Ярославского.
Панетоне – рыхлая и сладкая итальянская сдоба, кулич, который готовят каждый год на праздники в каждой семье. Они очень похожи на наши традиционные пасхи на Пасху, но технология приготовления теста немного другая.
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Панетоне могут быть с изюмом, цукатами, орешками, шоколадными и другими начинками. Украинский шеф-повар и эксперт кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом панетоне с начинкой из крем-сыра и сгущенки.
Рецепт панетоне с начинкой
- Время: 8 часов
- Порции: 2 штуки
Приготовление:
- За 24 часа или на ночь ставим опару: 70 граммов воды, 70 граммов муки и 2 грамма сухих дрожжей, все хорошо перемешиваем и накрываем пленкой. Цукаты заливаем коньяком, закрываем плёнкой.
- В день приготовления смешиваем:
– 200 г едва теплого питьевого йогурта;
– 12 г сухих дрожжей
– 135 г стартера
– 200 г муки
- Все хорошо перемешиваем и оставляем на 1–2 часа хорошо подойти.
- Добавляем 220 г муки и 135 г желтков, все хорошо замешиваем.
- Далее добавляем сахар, соль, вымешиваем тесто около 5 минут, пока не растворится сахар и добавляем секретный ингредиент – эфирное масло лимона и снова вымешиваем тесто.
- Добавляем сливочное масло комнатной температуры в четыре приёма, около 4 минут вымешиваем.
- Вынимаем тесто на стол, легко растягиваем, высыпаем замоченные цукаты и складываем тесто в 4 раза. Даем хорошо подойти, разделяем на 2 кулича. Каждый кусок снова растягиваем и складываем в 4 раза (как с хлебом).
- Помещаем тесто в форму смазанную маслом и ставим в теплое место, а рядом стакан кипятка, чтобы влажно было. Даем подойти в 4 раза.
- Духовку нагреваем заранее до 180 градусов, кулич слегка надрезаем, смазываем яйцом и кладем кусочек масла сверху. Отправляем кулич в духовку на 170 градусов на 15 минут. На дно духовки наливаем стакан кипятка. Далее при 145 градусах выпекаем еще 45 минут.
- Вынимаем панетоне, нить крепим на дно формы и подвешиваем изделие остыть вверх дном.
- Смешиваем крем-сыр с банкой вареной сгущенки. В куличке вырезаем серединку, осторожно вынимаем ложкой мякоть и кладем половину начинки, закрываем "крышечкой".
- Сверху украшаем, как обычно, меренгой и украшениями.
- Сохраняем готовую кулич панетоне в холодильнике 5 дней.
Приятного аппетита!