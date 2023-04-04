Панетоне – пухка та солодка італійська здоба, паска, яку готують щороку на свята у кожній родині. Вони дуже схожі на наші традиційні паски на Великдень, але технологія приготування тіста трішки інша.

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Панетоне можуть бути з родзинками, цукатами, горішками, шоколадними та іншими начинками. Український шеф-кухар та експерт кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився рецептом панетоне з начинкою з крем-сиру та згущеного молока.

Рецепт панетоне з начинкою

Час: 8 годин

8 годин Порції: 2 штуки

Інгредієнти:

– 200 г ніжного йогурту;

– 14 грамів сухих дріжджів;

– 135 грамів опари;

– 420 грамів борошна Caputo Rosso;

– 6 – 7 жовтків;

– 170 грамів цукру;

– 3 грами солі;

– 2 грами олії лимона;

– 150 грамів вершкового масла;

– 200 грамів цукатів;

– 25 грамів коньяку;

– 1 банка вареного згущеного молока;

– 350 грамів крем-сиру.

Приготування:

️За 24 години або на ніч ставимо опару: 70 грамів води, 70 грамів борошна і 2 грами сухих дріжджів, все добре перемішуємо і накриваємо плівкою. Цукати заливаємо коньяком, закриваємо плівкою.

В день приготування змішуємо:

– 200 г ледь теплого питного йогурту;

– 12 г сухих дріжджів

– 135 г стартеру

– 200 г борошна

Все добре перемішуємо й залишаємо на 1 – 2 години добре підійти.

Додаємо 220 грамів борошна та 135 грамів жовтків, все добре замішуємо.

Далі додаємо цукор, сіль, вимішуємо тісто близько 5 хвилин поки не розчиниться цукор і додаємо секретний інгредієнт – ефірну олію лимона і знов вимішуємо тісто.

Додаємо вершкове масло кімнатної температури у чотири прийоми, близько 4 хвилин вимішуємо.

Виймаємо тісто на стіл, легенько розтягуємо, висипаємо замочені цукати й складаємо тісто в 4 рази. Даємо добре підійти, розділяємо на 2 паски. Кожен шматок знов розтягуємо і складаємо в 4 рази (як з хлібом).

Поміщаємо тісто у форму змащену маслом і ставимо в тепле місце, а поряд стакан окропу, щоб волого було. Даємо підійти в 4 рази.

Духовку нагріваємо заздалегідь до 180 градусів, паску злегка надрізаємо, змащуємо яйцем і кладемо шматочок масла зверху. Відправляємо паску у духовку на 170 градусів на 15 хвилин. На дно духовки наливаємо стакан окропу. Далі при 145 градусах випікаємо ще 45 хвилин.

Виймаємо панетоне, нитку кріпимо на дно форми й підвішуємо виріб охолонути до гори дном.

Змішуємо крем-сир з банкою вареного згущеного молока. У пасочці вирізаємо серединку, обережно виймаємо ложкою м’якуш і кладемо половину начинки, закриваємо "кришечкою".

Зверху прикрашаємо, як зазвичай, меренгою і прикрасами.

Зберігаємо готову паску панетоне в холодильнику 5 днів.

Смачного!