В современной кухне редко готовят суп из помидоров, риса и картофеля, но поверьте, он очень вкусный, сытный и питательный. Главное, что его можно готовить в любое время: зимой, летом, осенью.
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В сезон помидоров используйте свежие овощи, а зимой отлично подойдут закрученные помидоры в своем соке.
Рецепт помидорный суп
- Время: 1 час
Приготовление:
- Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец.
- Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик.
- Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель.
- Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе.
- Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса.
- Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности.
- Подаем со сметаной.
Приятного аппетита!