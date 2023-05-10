В современной кухне редко готовят суп из помидоров, риса и картофеля, но поверьте, он очень вкусный, сытный и питательный. Главное, что его можно готовить в любое время: зимой, летом, осенью.

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В сезон помидоров используйте свежие овощи, а зимой отлично подойдут закрученные помидоры в своем соке.

Рецепт помидорный суп

Время: 1 час

Ингредиенты:

– мясо (курятина, телятина, свинина);

– репчатый лук;

– морковь;

– картофель;

– помидоры;

– рис;

– свежая зелень.

Приготовление:

Отвариваем мясо, добавляем лавровый лист, соль и чёрный перец.

Постоянно во время варки собираем пенку и варим на маленьком огне, тогда у нас будет красивый и прозрачный бульончик.

Добавляем нарезанный произвольными кубиками картофель.

Жарим нарезанный кубиками лук и морковь и в конце добавляем измельченные помидоры без кожуры, тушим немного все вместе.

Добавляем зажарку в суп и сразу промытый рис. Варим все до почти готовности риса.

Присыпаем хорошо зеленью, накрываем крышкой и даем настояться, пока рис дойдет до готовности.

Подаем со сметаной.

Приятного аппетита!