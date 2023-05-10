В сучасній кухні рідко готують суп з помідорів, рису та картоплі, але повірте, він надзвичайно смачний, ситний та поживний. Головне, що його можна готувати будь-коли: взимку, влітку, восени.
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В сезон помідорів використовуйте свіжі овочі, а взимку чудово підійдуть закручені помідори в своєму соку.
Рецепт помідорової зупи
- Час: 1 година
Приготування:
- Відварюємо м'ясо, додаємо лавровий лист, сіль та чорний перець.
- Постійно під час варіння збираємо пінку і варимо на маленькому вогні, тоді в нас буде гарний та прозорий бульйончик.
- Додаємо нарізану довільними кубиками картоплю.
- Смажимо нарізану кубиками цибулю та моркву і вкінці додаємо подрібнені помідори без шкірки, тушкуємо трішки все разом.
- Додаємо засмажку в суп та відразу промитий рис. Варимо все до майже готовності рису.
- Присипаємо гарно зеленню, накриваємо кришкою і даємо настоятись доки рис дійде до готовності.
- Подаємо зі сметаною.
Смачного!