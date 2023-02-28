Домашние пончики – это всегда вкусно, сытно и сладко. Готовить их очень просто, а чтобы они удались на все 100% у нас есть проверенный рецепт.
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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом скорых пончиков, которые и сам готовит дома для родных и гостей.
Рецепт быстрых пончиков
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Смешиваем кефир, сахар, желток, соль, растительное масло и лимонный сок. Перемешиваем все венчиком.
- Добавляем муку смешанную с содой или разрыхлителем и замешиваем тесто. Оно получается очень нежным и очень липким, но не бойтесь – это залог нежности изделий.
- Смазываем руки и стол растительным маслом и примешиваем тесто. Накрываем его полотенцем или пленкой и оставляем постоять 10 – 15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немного плотнее.
- Раскатываем тесто толщиной примерно 4 миллиметра, даем так постоять несколько минут и нарезаем формочкой баранки. Отверстие внутри помогает хорошо прожариться.
- Разогреваем масло в сотейнике и обжариваем пончики с двух сторон по 1-1,5 минуты.
- Посыпаем пончики сахарной пудрой и подаем на стол.
Приятного аппетита!