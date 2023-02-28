Быстрые пончики из кефира по рецепту Владимира Ярославского

Когда хочется чего-нибудь вкусного, домашнего всегда можно приготовить его собственноручно из простых ингредиентов, как вот пончики.

Домашние пончики – это всегда вкусно, сытно и сладко. Готовить их очень просто, а чтобы они удались на все 100% у нас есть проверенный рецепт.

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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом скорых пончиков, которые и сам готовит дома для родных и гостей.

Рецепт быстрых пончиков

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 250 граммов густого кефира;– яичный желток;– 40 – 45 граммов сахара;– ванильный сахар;– соль;– 6 граммов соды или разрыхлителя для теста;– 3 грамма лимонного сока;– 15 граммов масла;– 325 граммов муки;– масло для обжаривания;– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

Смешиваем кефир, сахар, желток, соль, растительное масло и лимонный сок. Перемешиваем все венчиком.

Добавляем муку смешанную с содой или разрыхлителем и замешиваем тесто. Оно получается очень нежным и очень липким, но не бойтесь – это залог нежности изделий.

Смазываем руки и стол растительным маслом и примешиваем тесто. Накрываем его полотенцем или пленкой и оставляем постоять 10 – 15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немного плотнее.

Раскатываем тесто толщиной примерно 4 миллиметра, даем так постоять несколько минут и нарезаем формочкой баранки. Отверстие внутри помогает хорошо прожариться.

Разогреваем масло в сотейнике и обжариваем пончики с двух сторон по 1-1,5 минуты.

Посыпаем пончики сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!