Быстрые пончики из кефира по рецепту Владимира Ярославского

28 февраля 2023, 12:56
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Владимир Ярославский

Когда хочется чего-нибудь вкусного, домашнего всегда можно приготовить его собственноручно из простых ингредиентов, как вот пончики.

Домашние пончики – это всегда вкусно, сытно и сладко. Готовить их очень просто, а чтобы они удались на все 100% у нас есть проверенный рецепт.

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Украинский шеф-повар и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с читателями рецептом скорых пончиков, которые и сам готовит дома для родных и гостей.

Рецепт быстрых пончиков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4
Ингредиенты:
– 250 граммов густого кефира;
– яичный желток;
– 40 – 45 граммов сахара;
– ванильный сахар;
– соль;
– 6 граммов соды или разрыхлителя для теста;
– 3 грамма лимонного сока;
– 15 граммов масла;
– 325 граммов муки;
– масло для обжаривания;
– сахарная пудра для посыпки.

Приготовление:

  • Смешиваем кефир, сахар, желток, соль, растительное масло и лимонный сок. Перемешиваем все венчиком.
  • Добавляем муку смешанную с содой или разрыхлителем и замешиваем тесто. Оно получается очень нежным и очень липким, но не бойтесь – это залог нежности изделий.

  • Смазываем руки и стол растительным маслом и примешиваем тесто. Накрываем его полотенцем или пленкой и оставляем постоять 10 – 15 минут, чтобы клейковина набухла, тогда тесто станет немного плотнее.
  • Раскатываем тесто толщиной примерно 4 миллиметра, даем так постоять несколько минут и нарезаем формочкой баранки. Отверстие внутри помогает хорошо прожариться.
  • Разогреваем масло в сотейнике и обжариваем пончики с двух сторон по 1-1,5 минуты.
  • Посыпаем пончики сахарной пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак