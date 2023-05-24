Всего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей

Когда хочется быстро перекусить, а времени и желания долго готовить нет – обратите внимание на этот рецепт салата. Он не только готовится за 15 минут, но и отлично подходит.

В этом рецепте салата сочетают такие ингредиенты как курица, кукуруза, ананасы, творог. Они как будто созданы друг для друга, ведь по вкусу – это комбо.

Читайте также Сложные блюда дома – это "Легко!": как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю

Если вы не поклонник сладкого перца, замените его свежим огурцом или помидором. Вкус от этого не пострадает.

Рецепт салата с ананасами.

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 банка консервированных ананасов;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 болгарский перчик;

– 3 – 4 отварных яйца;

– 1 отварное куриное филе;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1/2 чайной ложки соли;

– зелень.

Приготовление:

Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности (после кипения 5 – 7 минут). Очищаем от скорлупы и нарезаем случайными кубиками.

Заранее отвариваем куриную грудку, или используем уже готовый соответствие или копченую. Нарезаем кубиками и смешиваем с яйцом.

Аналогично нарезаем овощи: очищенный перец, далее ананасы, сыр натираем на терке. Смешиваем все с консервированной кукурузой, заправляем майонезом и специями.

Тщательно перемешиваем салат и сразу подаем на стол со свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Понравился ли наш салат? Попробуйте также приготовить сезонный салат из спаржи или клубники – три. рецепты на выбор.

