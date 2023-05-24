Всего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей

24 мая 2023, 11:28
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Вкусные домашние рецепты

Когда хочется быстро перекусить, а времени и желания долго готовить нет – обратите внимание на этот рецепт салата. Он не только готовится за 15 минут, но и отлично подходит.

В этом рецепте салата сочетают такие ингредиенты как курица, кукуруза, ананасы, творог. Они как будто созданы друг для друга, ведь по вкусу – это комбо.

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Если вы не поклонник сладкого перца, замените его свежим огурцом или помидором. Вкус от этого не пострадает.

Рецепт салата с ананасами.

  • Время: 10 – 15 минут
  • Порции: 4 – 6

Приготовление:

  • Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности (после кипения 5 – 7 минут). Очищаем от скорлупы и нарезаем случайными кубиками.
  • Заранее отвариваем куриную грудку, или используем уже готовый соответствие или копченую. Нарезаем кубиками и смешиваем с яйцом.
  • Аналогично нарезаем овощи: очищенный перец, далее ананасы, сыр натираем на терке. Смешиваем все с консервированной кукурузой, заправляем майонезом и специями.
  • Тщательно перемешиваем салат и сразу подаем на стол со свежей зеленью.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак