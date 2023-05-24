В этом рецепте салата сочетают такие ингредиенты как курица, кукуруза, ананасы, творог. Они как будто созданы друг для друга, ведь по вкусу – это комбо.
Читайте также Сложные блюда дома – это "Легко!": как быстро приготовить котлеты по-киевски или границу блю
Если вы не поклонник сладкого перца, замените его свежим огурцом или помидором. Вкус от этого не пострадает.
Рецепт салата с ананасами.
- Время: 10 – 15 минут
- Порции: 4 – 6
Приготовление:
- Отвариваем яйца в подсоленной воде до готовности (после кипения 5 – 7 минут). Очищаем от скорлупы и нарезаем случайными кубиками.
- Заранее отвариваем куриную грудку, или используем уже готовый соответствие или копченую. Нарезаем кубиками и смешиваем с яйцом.
- Аналогично нарезаем овощи: очищенный перец, далее ананасы, сыр натираем на терке. Смешиваем все с консервированной кукурузой, заправляем майонезом и специями.
- Тщательно перемешиваем салат и сразу подаем на стол со свежей зеленью.
Приятного аппетита!