У цьому рецепті салату поєднують такі інгредієнти як курка, кукурудза, ананаси, сир. Вони наче створені один для одного, адже за смаком – це комбо.
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Якщо ви не шанувальник солодкого перцю, замініть його на свіжий огірок чи помідор. Смак від цього не постраждає.
Рецепт салату з ананасами
- Час: 10 – 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Відварюємо яйця у підсоленій воді до готовності (після кипіння 5 – 7 хвилин). Очищаємо від шкарлупи та нарізаємо довільними кубиками.
- Заздалегідь відварюємо курячу грудку, або використовуємо вже готову сувід чи копчену. Нарізаємо кубиками та змішуємо з яйцем.
- Аналогічно нарізаємо овочі: очищений перець, далі ананаси, твердий сир натираємо на тертці. Змішуємо все з консервованою кукурудзою, заправляємо майонезом і спеціями.
- Ретельно перемішуємо салат та одразу подаємо до столу зі свіжою зеленню.
Смачного!