Сэндвич с яйцом – отличный вариант, чтобы начать утро с полезной и сытной пищи. Такой вкусный и полезный завтрак не только сохранит фигуру, но и принесет большую пользу организму.

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По желанию, к сэндвичу можно добавить немного ветчины или приготовить овощной салат.

Рецепт диетического сэндвича с яйцом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 отварных яйца;

– 1 спелый авокадо;

– 1 чайная ложка горчицы;

– сок половины лимона;

– соль;

– черный молотый перец;

– 30 граммов крем-сыра;

– хлеб;

– листья шпината;

– 2 кусочка твердого сыра.

Приготовление:

В миску добавляем отварные яйца, очищенное авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-творог. Разминаем массу вилкой.

На хлеб выкладываем кусок сыра, после – начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а затем кладем сверху еще один ломтик хлеба.

Жарим сэндвич на сковороде до готовности. Перед подачей разрезаем пополам и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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