Сэндвич с яйцом – отличный вариант, чтобы начать утро с полезной и сытной пищи. Такой вкусный и полезный завтрак не только сохранит фигуру, но и принесет большую пользу организму.
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По желанию, к сэндвичу можно добавить немного ветчины или приготовить овощной салат.
Рецепт диетического сэндвича с яйцом
- Время: 20 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- В миску добавляем отварные яйца, очищенное авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-творог. Разминаем массу вилкой.
- На хлеб выкладываем кусок сыра, после – начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а затем кладем сверху еще один ломтик хлеба.
- Жарим сэндвич на сковороде до готовности. Перед подачей разрезаем пополам и подаем на стол.
Приятного аппетита!