Сендвіч з яйцем – відмінний варіант, щоб розпочати ранок з корисної та ситної їжі. Такий смачний та корисний сніданок не тільки збереже фігуру, а й принесе неабияку користь для організму.

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За бажанням, до сендвіча можна додати трішки шинки, або приготувати овочевий салат.

Рецепт дієтичного сендвіча з яйцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 2 відварених яйця;

– 1 стиглий авокадо;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– сік половини лимона;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 30 грамів крем-сиру;

– хліб;

– листя шпинату;

– 2 шматочки твердого сиру.

Приготування:

В миску додаємо відварені яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир. Розминаємо масу виделкою.

На хліб викладаємо шматок сиру, після — начинку з яєць, накриваємо все листям шпинату та шматком сиру, а далі кладемо зверху ще одну скибку хліба.

Смажимо сендвіч на сковорідці до готовності. Перед подачею розрізаємо навпіл та подаємо до столу.

Смачного!

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