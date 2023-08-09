Сендвіч з яйцем – відмінний варіант, щоб розпочати ранок з корисної та ситної їжі. Такий смачний та корисний сніданок не тільки збереже фігуру, а й принесе неабияку користь для організму.
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За бажанням, до сендвіча можна додати трішки шинки, або приготувати овочевий салат.
Рецепт дієтичного сендвіча з яйцем
- Час: 20 хвилин
- Порції: 1
Приготування:
- В миску додаємо відварені яйця, очищене авокадо, гірчицю, сік лимона, сіль, перець та крем-сир. Розминаємо масу виделкою.
- На хліб викладаємо шматок сиру, після — начинку з яєць, накриваємо все листям шпинату та шматком сиру, а далі кладемо зверху ще одну скибку хліба.
- Смажимо сендвіч на сковорідці до готовності. Перед подачею розрізаємо навпіл та подаємо до столу.
Смачного!