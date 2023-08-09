Сэндвич с яйцом – идеальный завтрак во время диеты
9 августа 2023, 16:29Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Завтрак – один из самых главных приемов пищи. Он не только насыщает организм, но задает тон на весь день. Чтобы начать его правильно, предлагаем рецепт сэндвича с яйцом.
Сэндвич с яйцом – отличный вариант, чтобы начать утро с полезной и сытной пищи. Такой вкусный и полезный завтрак не только сохранит фигуру, но и принесет большую пользу организму.
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По желанию, к сэндвичу можно добавить немного ветчины или приготовить овощной салат.
Рецепт диетического сэндвича с яйцом
- Время: 20 минут
- Порции: 1
– 2 отварных яйца;
– 1 спелый авокадо;
– 1 чайная ложка горчицы;
– сок половины лимона;
– соль;
– черный молотый перец;
– 30 граммов крем-сыра;
– хлеб;
– листья шпината;
– 2 кусочка твердого сыра.
Приготовление:
- В миску добавляем отварные яйца, очищенное авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-творог. Разминаем массу вилкой.
- На хлеб выкладываем кусок сыра, после – начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а затем кладем сверху еще один ломтик хлеба.
- Жарим сэндвич на сковороде до готовности. Перед подачей разрезаем пополам и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить горячую закуску из персиков и голубого сыра.