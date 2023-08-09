Сэндвич с яйцом – идеальный завтрак во время диеты

Завтрак – один из самых главных приемов пищи. Он не только насыщает организм, но задает тон на весь день. Чтобы начать его правильно, предлагаем рецепт сэндвича с яйцом.

Сэндвич с яйцом – отличный вариант, чтобы начать утро с полезной и сытной пищи. Такой вкусный и полезный завтрак не только сохранит фигуру, но и принесет большую пользу организму.

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По желанию, к сэндвичу можно добавить немного ветчины или приготовить овощной салат.

Рецепт диетического сэндвича с яйцом

Время: 20 минут

20 минут Порции: 1

– 2 отварных яйца;– 1 спелый авокадо;– 1 чайная ложка горчицы;– сок половины лимона;– соль;– черный молотый перец;– 30 граммов крем-сыра;– хлеб;– листья шпината;– 2 кусочка твердого сыра.

Приготовление:

В миску добавляем отварные яйца, очищенное авокадо, горчицу, сок лимона, соль, перец и крем-творог. Разминаем массу вилкой.

На хлеб выкладываем кусок сыра, после – начинку из яиц, накрываем все листьями шпината и куском сыра, а затем кладем сверху еще один ломтик хлеба.

Жарим сэндвич на сковороде до готовности. Перед подачей разрезаем пополам и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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