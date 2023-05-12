Пирог с яблоками и взбитыми белками, известный как "Слезы ангела", популярен не только среди домашней выпечки, часто его готовят к свадебным сладким столам, на детские праздники.

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Он чрезвычайно легок и прост в приготовлении, ведь состоит из бюджетных ингредиентов и не нуждается в высоких кондитерских навыках. Он получил свое название именно по внешнему виду. Когда взбитые сладкие белки (меренга) выпекаются в духовке, сахар выступает на поверхность и похож на янтарные слезы.

Рецепт выпечки "Слезы ангела" с яблоками

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 80 граммов мягкого масла;

– 80 граммов сахара, ваниль;

– 3 желтка;

– 80 граммов сметаны;

– 150 граммов муки;

– 8 граммов разрыхлителя;

– 1 столовая ложка молока.

Для начинки:

– 4 – 5 яблок;

– 1/3 чайной ложки корицы;

– 30 граммов крахмала;

– 1 столовая ложка лимонного сока.

Для меренги:

– 3 яичных белка;

– 80 граммов сахара.

Приготовление:

Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до белого цвета 3 минуты. Добавляем по одному желтку, каждый раз взбиваем по минуте. Далее добавляем сметану, взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель, добавляем молоко и замешиваем густое рыхлое тесто.

Выкладываем тесто в форму диаметром 21 сантиметр, застеленную пергаментом, делаем небольшие бортики ложкой.

Яблоки чистим, мелко нарезаем, смешиваем с корицей и крахмалом, выкладываем сверху теста.

Запекаем 35 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.

️Для меренги взбиваем сахар с белками до стойких пиков, выкладываем сверху яблок и допекаем еще 15 минут.

Пирог охлаждаем и нарезаем.

Приятного аппетита!