Пирог с яблоками и взбитыми белками, известный как "Слезы ангела", популярен не только среди домашней выпечки, часто его готовят к свадебным сладким столам, на детские праздники.
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Он чрезвычайно легок и прост в приготовлении, ведь состоит из бюджетных ингредиентов и не нуждается в высоких кондитерских навыках. Он получил свое название именно по внешнему виду. Когда взбитые сладкие белки (меренга) выпекаются в духовке, сахар выступает на поверхность и похож на янтарные слезы.
Рецепт выпечки "Слезы ангела" с яблоками
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Мягкое масло соединяем с сахаром, взбиваем миксером до белого цвета 3 минуты. Добавляем по одному желтку, каждый раз взбиваем по минуте. Далее добавляем сметану, взбиваем, просеиваем муку, разрыхлитель, добавляем молоко и замешиваем густое рыхлое тесто.
- Выкладываем тесто в форму диаметром 21 сантиметр, застеленную пергаментом, делаем небольшие бортики ложкой.
- Яблоки чистим, мелко нарезаем, смешиваем с корицей и крахмалом, выкладываем сверху теста.
- Запекаем 35 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.
- ️Для меренги взбиваем сахар с белками до стойких пиков, выкладываем сверху яблок и допекаем еще 15 минут.
- Пирог охлаждаем и нарезаем.
Приятного аппетита!