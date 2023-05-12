Пиріг з яблуками і збитими білками, відомий як "Сльози ангела" популярний не тільки серед домашньої випічки, часто його готують до весільних солодких столів, на дитячі свята.
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Він надзвичайно легкий та простий у приготуванні, адже складається з бюджетних інгредієнтів і не потребує високих кондитерських вмінь. Він дістав свою назву саме через зовнішній вигляд. Коли збиті солодкі білки (меренга) випікаються в духовці, цукор виступає на поверхню й схожий на янтарні сльози.
Рецепт випічки "Сльози ангела" з яблуками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6 – 8
Приготування:
- ️М'яке масло з'єднуємо з цукром, збиваємо міксером до білого кольору 3 хвилини. Додаємо по одному жовтки, щоразу збиваємо по хвилині. Далі додаємо сметану, збиваємо, просіюємо борошно, розпушувач, додаємо молоко і замішуємо густе пухке тісто.
- ️Викладаємо тісто в форму діаметром 21 сантиметр, застелену пергаментом, робимо невеликі бортики ложкою.
- ️Яблука чистимо, дрібно нарізаємо, змішуємо з корицею і крохмалем, викладаємо зверху тіста.
- ️Запікаємо 35 хвилин при 180 градусах в попередньо розігрітій духовці.
- ️Для меренги збиваємо цукор з білками до стійких піків, викладаємо зверху яблук і допікаємо ще 15 хвилин.
- Пиріг охолоджуємо і нарізаємо.
Смачного!