Как приготовить спаржу: три домашних рецепта

25 мая 2021 , 12:41
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Источник:

24 канал

Спаржа – не только полезная, но и вкусное блюдо. Мы подготовили для вас три рецепта, которые вы можете приготовить на обед или ужин для всей семьи.

Зеленая спаржа – низкокалорийная, богатая витаминами, минералы и прекрасно сочетается с мясом, рыбой и разнообразными овощами. Можно подавать как гарнир или основное блюдо с любимым соусом. Ее можно отварить, обжарить, но лучше – запечь в духовке.

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Запеченная спаржа в духовке

Ингредиенты:
– 200 граммов спаржи;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– перец;
– соль.

Запеченная спаржа с яйцом / Фото Pexels

  1. Стебли спаржи тщательно помойте, очистите ножом от кожуры, срежьте снизу твердую часть 1-2 сантиметра.
  2. Яйцо отварите в кастрюле с кипятком.
  3. Противень выстелите пергаментом, выложите спаржу, добавьте соль, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться в течение 8-10 минут до готовности, пока она не станет мягкой.
  5. Выложите на тарелку готовую спаржу, яйцо.

Как варить зеленую спаржу

Ингредиенты:
– зеленая спаржа;
– лимонный сок;
– вода;
– специи;
– соль.
  1. В кастрюле вскипятите воду, выложите спаржу, добавьте соль, варите в течение 2-3 минут, иногда 5 минут. Это зависит от толщины стебля, но не переваривайте. Если готовите белую спаржу, то ее нужно варить дольше – 12-16 минут.
  2. Сцедите воду, выложите на тарелку готовую спаржу, сбрызните лимонным соком, специи на ваш вкус. Подавайте к столу.

Запеченная спаржа на гриле

Ингредиенты:
– 100 граммов зеленой спаржи;
– оливковое масло;
– филе рыбы или стейк (форель или на ваш вкус);
– специи;
– перец;
– соль.

Зеленая спаржа на гриле / Фото Unsplash

  1. Филе рыбы помойте, обсушите полотенцем, смажьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи.
  2. Спаржу помойте, срежьте снизу 1-2 сантиметра твердой части стебля, очистите ножом, сбрызните маслом, добавьте соль, специи.
  3. Разогрейте гриль на средней температуре, выложите спаржу и готовьте в течение 3-5 минут, затем – рыбу  до готовности.
  4. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Автор: Євгенія Тугушева