Как приготовить спаржу: три домашних рецепта

Спаржа – не только полезная, но и вкусное блюдо. Мы подготовили для вас три рецепта, которые вы можете приготовить на обед или ужин для всей семьи.
Зеленая спаржа – низкокалорийная, богатая витаминами, минералы и прекрасно сочетается с мясом, рыбой и разнообразными овощами. Можно подавать как гарнир или основное блюдо с любимым соусом. Ее можно отварить, обжарить, но лучше – запечь в духовке.
Читайте также Легкий рецепт блюда из спаржи и бекона, который подойдет к праздничному столу
Запеченная спаржа в духовкеИнгредиенты:
– 200 граммов спаржи;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– перец;
– соль.
Запеченная спаржа с яйцом / Фото Pexels
- Стебли спаржи тщательно помойте, очистите ножом от кожуры, срежьте снизу твердую часть 1-2 сантиметра.
- Яйцо отварите в кастрюле с кипятком.
- Противень выстелите пергаментом, выложите спаржу, добавьте соль, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом.
- Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться в течение 8-10 минут до готовности, пока она не станет мягкой.
- Выложите на тарелку готовую спаржу, яйцо.
Как варить зеленую спаржуИнгредиенты:
– зеленая спаржа;
– лимонный сок;
– вода;
– специи;
– соль.
- В кастрюле вскипятите воду, выложите спаржу, добавьте соль, варите в течение 2-3 минут, иногда 5 минут. Это зависит от толщины стебля, но не переваривайте. Если готовите белую спаржу, то ее нужно варить дольше – 12-16 минут.
- Сцедите воду, выложите на тарелку готовую спаржу, сбрызните лимонным соком, специи на ваш вкус. Подавайте к столу.
Запеченная спаржа на грилеИнгредиенты:
– 100 граммов зеленой спаржи;
– оливковое масло;
– филе рыбы или стейк (форель или на ваш вкус);
– специи;
– перец;
– соль.
Зеленая спаржа на гриле / Фото Unsplash
- Филе рыбы помойте, обсушите полотенцем, смажьте оливковым маслом, добавьте соль, перец, специи.
- Спаржу помойте, срежьте снизу 1-2 сантиметра твердой части стебля, очистите ножом, сбрызните маслом, добавьте соль, специи.
- Разогрейте гриль на средней температуре, выложите спаржу и готовьте в течение 3-5 минут, затем – рыбу до готовности.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!