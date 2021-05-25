Зеленая спаржа – низкокалорийная, богатая витаминами, минералы и прекрасно сочетается с мясом, рыбой и разнообразными овощами. Можно подавать как гарнир или основное блюдо с любимым соусом. Ее можно отварить, обжарить, но лучше – запечь в духовке.

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Запеченная спаржа в духовке

Ингредиенты:

– 200 граммов спаржи;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1 столовая ложка оливкового масла;

– перец;

– соль.

Запеченная спаржа с яйцом / Фото Pexels

Стебли спаржи тщательно помойте, очистите ножом от кожуры, срежьте снизу твердую часть 1-2 сантиметра. Яйцо отварите в кастрюле с кипятком. Противень выстелите пергаментом, выложите спаржу, добавьте соль, сбрызните лимонным соком и оливковым маслом. Разогрейте духовку до 200 градусов, отправьте запекаться в течение 8-10 минут до готовности, пока она не станет мягкой. Выложите на тарелку готовую спаржу, яйцо.

Как варить зеленую спаржу

Ингредиенты:

– зеленая спаржа;

– лимонный сок;

– вода;

– специи;

– соль.

В кастрюле вскипятите воду, выложите спаржу, добавьте соль, варите в течение 2-3 минут, иногда 5 минут. Это зависит от толщины стебля, но не переваривайте. Если готовите белую спаржу, то ее нужно варить дольше – 12-16 минут. Сцедите воду, выложите на тарелку готовую спаржу, сбрызните лимонным соком, специи на ваш вкус. Подавайте к столу.

Запеченная спаржа на гриле

Ингредиенты:

– 100 граммов зеленой спаржи;

– оливковое масло;

– филе рыбы или стейк (форель или на ваш вкус);

– специи;

– перец;

– соль.

Зеленая спаржа на гриле / Фото Unsplash