Для приготовления праздничного блюда из спаржи вам нужно минимум времени и продуктов. Мы уверены, что вам понравится результат!
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Рецепт блюда из спаржи
- Вымойте и почистите спаржу ножом для овощей.
- Заверните спаржу в ломтики бекона.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите на противень слой пергамента для выпекания и смажьте его оливковым маслом.
- Выложите спаржу в беконе на противень и выпекайте 8 – 10 минут.
- Готовую спаржу посыпьте сыром Пармезан и заправьте специями на ваш вкус.
- Подавайте блюдо горячим к столу. Приятного аппетита!