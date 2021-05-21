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Рецепт блюда из спаржи

Ингредиенты:

– зеленая спаржа;

– бекон;

– сыр Пармезан;

– оливковое масло;

– специи на ваш вкус.