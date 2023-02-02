Творожное суфле может быть соленым, сладким, мороженым. Сегодня мы предлагаем рецепт от украинской кулинарки Оли Мартыновской, который точно получится у вас без труда.

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Чтобы приготовить сырное суфле, не нужно дорогих и экзотических продуктов, только молоко, яйца, сливки и сыр. Попробуйте такой вариант закуски и не пожалеете.

Рецепт сырного суфле

Время: 80 минут

80 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 100 граммов молока;

– 100 граммов жирных сливок;

– 2 яичных желтка;

– 15 граммов кукурузного крахмала;

– 200 г твердого легкоплавкого сыра типа Комте;

– соль;

– яичные белки.

Приготовление:

В холодном молоке растворяем крахмал, смешиваем со сливками и нагреваем в сотейнике до кипения, постоянно и активно помешивая венчиком.

После закипания добавляем натертый на грубую терку творог и вымешиваем 1 – 2 минуты. Вводим яичные желтки и вымешиваем.

Перебиваем массу в кутере – это немаловажный момент. Консистенция должна быть однородной, нежной, похожей на заварной крем.

Перебитую массу нужно взвесить, потому что белков мы будем добавлять в объеме половины от массы нашей сырной основы. То есть, если у вас основы получилось 350 граммов, то белков вам нужно 175 граммов. Здесь и решится вопрос – куда девать лишние белки, собравшиеся после приготовления каких-нибудь десертов или пасты.

Взбиваем белки до стойкой пены, без сахара. Только щепотка соли для уплотнения. Количество соли зависит от сыра, который выбрали. Но не перебейте главное – вовремя остановиться.

Сначала добавляем часть белков в творожную массу и активно перемешиваем, чтобы масса стала реже. А дальше выливаем творожную основу в белки и силиконовой лопаткой деликатно и недолго перемешиваем.

Формы для суфле должны быть с ровными бортами, не косыми. Хорошо смазываем их сливочным маслом, чтобы не было нигде пробелов. Суфле может зацепиться за ту частицу, что без масла прилипнет к ней и не сможет расти дальше.

Духовка – водяная баня при 200 градусах без обдува. Такой размер, как у шеф-повара, выпекаем 30 минут, если берете порционные формы: 20 – 25 минут.

Даем суфле 5 – 7 минут выдохнуть после духовки, так вкуснее. Пробуем вместе с зеленым салатиком.

Приятного тебе аппетита!