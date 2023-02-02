Сирне суфле може бути солоним, солодким, мороженим. Сьогодні ми пропонуємо рецепт від української кулінарки Олі Мартиновської, який точно вийде у вас без труднощів.

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Щоб приготувати сирне суфле не потрібно дорогих та екзотичних продуктів, тільки молоко, яйця, вершки та сир. Спробуйте такий варіант закуски та не пошкодуєте.

Рецепт сирного суфле

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 1

Інгредієнти:

– 100 грамів молока;

– 100 грамів жирних вершків;

– 2 яєчних жовтки;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів твердого легкоплавкого сиру типу Комте;

– сіль;

– яєчні білки.

Приготування:

В холодному молоці розчиняємо крохмаль, змішуємо з вершками і нагріваємо в сотейнику до кипіння, постійно і активно помішуючи вінчиком.

Після закипання додаємо натертий на грубу тертку сир і вимішуємо 1 – 2 хвилини. Вводимо яєчні жовтки і вимішуємо.

Перебиваємо масу в кутері – це важливий момент. Консистенція має бути однорідною, ніжною, схожою на заварний крем.

Перебиту масу потрібно зважити️, тому що білків ми будемо додавати в об’ємі половини від маси нашої сирної основи. Тобто якщо в вас основи вийшло 350 грамів, то білків вам потрібно 175 грамів. Тут і вирішиться питання – куди дівати зайві білки, які зібралися після приготування якихось десертів чи пасти.

Збиваємо білки до стійкої піни, без цукру. Тільки дрібка солі для ущільнення. Кількість солі залежатиме від сиру, який обрали. Але не перебийте головне – вчасно зупинитися.

Спочатку додаємо частину білків у сирну масу і активно перемішуємо, щоб маса стала рідшою. А далі виливаємо сирну основу в білки і силіконовою лопаткою делікатно і недовго перемішуємо.

Форми для суфле мають бути з рівними бортами, не косими. Гарно змащуємо їх вершковим маслом, щоб не було ніде прогалин. Суфле може зачепитися за ту частинку, що без масла, прилипне до неї і не зможе рости далі.

Духовка – водяна баня при 200 градусах без обдуву. Такий розмір як у шеф-кухаря випікаємо 30 хвилин, якщо берете порційні форми: 20 – 25 хвилин.

Даємо суфле 5 – 7 хвилин видихнути після духовки, так смачніше. Куштуємо разом з зеленим салатиком.

Смачного!