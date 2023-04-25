Тертый пирог – рецепт домашней выпечки без лишних трудностей
25 апреля 2023, 13:36Читати новину українською
Источник:Николай Люлько
Не знаете, что приготовить из домашнего варенья? У нас есть отличный вариант – рецепт тертого пирога на скорую руку.
Тертый пирог – это яркая домашняя выпечка, которую не раз готовили дома наши бабушки. Лучшим пирог получается из домашним вареньем, желательно густым.
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Варенье к выпечке можно использовать любое: яблочное, малиновое, сливовое, смородиновое. Каждый раз меняя его, у вас будет новый вкус пирога.
Рецепт тертого пирога с вареньем
- Время: 60 минут
- Порции: 6 – 8
Приготовление:
- Сочетаем яйца, сахар, соль, соду и перемешиваем. Добавляем мягкое масло и снова перемешиваем.
- Высыпаем частями муку вмешивая его в массу. 1/4 замешанного теста катаем в несколько шариков для удобства и отправляем в морозилку на 15 – 20 минут.
- Основную массу теста раскатываем, выкладываем на противень и делаем проколы вилкой.
- Размазываем варенье (абрикосовое, яблочное, клубничное, смородиновое), так чтобы не доходило до краев по 5 миллиметров, потому что пригорит.
- Когда шарики теста застынут, равномерно натираем, чтобы покрыло все варенье.
- Посыпаем пудрой или сахаром.
- Отправляем запекаться на температуре 170 градусов 25 – 35 минут в духовку.
Приятного аппетита!