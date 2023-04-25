Тертый пирог – рецепт домашней выпечки без лишних трудностей

Не знаете, что приготовить из домашнего варенья? У нас есть отличный вариант – рецепт тертого пирога на скорую руку.

Тертый пирог – это яркая домашняя выпечка, которую не раз готовили дома наши бабушки. Лучшим пирог получается из домашним вареньем, желательно густым.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус

Варенье к выпечке можно использовать любое: яблочное, малиновое, сливовое, смородиновое. Каждый раз меняя его, у вас будет новый вкус пирога.

Рецепт тертого пирога с вареньем

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 4 куриных яйца;

– 2 стакана сахара;

– пол чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка соды;

– 500 граммов сливочного масла;

– 6 стаканов муки;

– 2 стакана варенья;

– сахарная пудра или сахар на посыпку.

Приготовление:

Сочетаем яйца, сахар, соль, соду и перемешиваем. Добавляем мягкое масло и снова перемешиваем.

Высыпаем частями муку вмешивая его в массу. 1/4 замешанного теста катаем в несколько шариков для удобства и отправляем в морозилку на 15 – 20 минут.

Основную массу теста раскатываем, выкладываем на противень и делаем проколы вилкой.

Размазываем варенье (абрикосовое, яблочное, клубничное, смородиновое), так чтобы не доходило до краев по 5 миллиметров, потому что пригорит.

Когда шарики теста застынут, равномерно натираем, чтобы покрыло все варенье.

Посыпаем пудрой или сахаром.

Отправляем запекаться на температуре 170 градусов 25 – 35 минут в духовку.

Приятного аппетита!