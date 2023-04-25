Тертый пирог – рецепт домашней выпечки без лишних трудностей

25 апреля 2023, 13:36
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Николай Люлько

Не знаете, что приготовить из домашнего варенья? У нас есть отличный вариант – рецепт тертого пирога на скорую руку.

Тертый пирог – это яркая домашняя выпечка, которую не раз готовили дома наши бабушки. Лучшим пирог получается из домашним вареньем, желательно густым.

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Варенье к выпечке можно использовать любое: яблочное, малиновое, сливовое, смородиновое. Каждый раз меняя его, у вас будет новый вкус пирога.

Рецепт тертого пирога с вареньем

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6 – 8

Приготовление:

  • Сочетаем яйца, сахар, соль, соду и перемешиваем. Добавляем мягкое масло и снова перемешиваем.
  • Высыпаем частями муку вмешивая его в массу. 1/4 замешанного теста катаем в несколько шариков для удобства и отправляем в морозилку на 15 – 20 минут.
  • Основную массу теста раскатываем, выкладываем на противень и делаем проколы вилкой.
  • Размазываем варенье (абрикосовое, яблочное, клубничное, смородиновое), так чтобы не доходило до краев по 5 миллиметров, потому что пригорит.
  • Когда шарики теста застынут, равномерно натираем, чтобы покрыло все варенье.
  • Посыпаем пудрой или сахаром.
  • Отправляем запекаться на температуре 170 градусов 25 – 35 минут в духовку.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак