Тертий пиріг – це яскрава домашня випічка, яку не раз готували вдома наші бабусі. Найкращим пиріг виходить з домашнім варення, бажано густим.

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Варення до випічки можна використовувати будь-яке: яблучне, малинове, сливове, смородинове. Щоразу змінюючи його, у вас буде новий смак пирога.

Рецепт тертого пирога з варенням

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 4 курячих яйця;

– 2 склянки цукру;

– пів чайної ложки солі;

– 1 чайна ложка соди;

– 500 грамів вершкового масла;

– 6 склянок борошна;

– 2 склянки варення;

– цукрова пудра або цукор на посипку.

Приготування:

Поєднуємо яйця, цукор, сіль, соду та перемішуємо. Додаємо м'яке масло і знову перемішуємо.

Висипаємо частинами борошно вмішуючи його в масу. 1/4 замішаного тіста катаємо в декілька кульок для зручності та відправляємо в морозилку на 15 – 20 хвилин.

Основну масу тіста розкатуємо, викладаємо на деко та робимо проколи виделкою.

Розмащуємо варення (абрикосове, яблучне, полуничне, смородинове), так щоб не доходило до країв по 5 міліметрів, тому що пригорить.

Коли кульки тіста застигнуть, рівномірно натираємо, щоб покрило все варення.

Посипаємо пудрою чи цукром.

Відправляємо запікатись на температурі 170 градусів 25 – 35 хвилин в духовку.

Смачного!