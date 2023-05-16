Песочное печенье, нежный сметанный крем, сочная вишневая начинка – от такого десерта все будут в восторге, особенно дети.

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К этому рецепту идеально подойдет как замороженная вишня, так и свежая или даже из банки. С этим десертом у вас не возникнет сложности, ведь он готовится всего за 20 минут.

Рецепт торта с вишнями без выпечки

Время: 20 минут (1 – 2 часа для стабилизации)

20 минут (1 – 2 часа для стабилизации) Порции: 9

Ингредиенты:

– 200 граммов песочного печенья.

Для ягодной начинки:

– 300 граммов размороженных или свежих ягод (у меня вишня);

– 20 граммов сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 15 граммов кукурузного крахмала.

Для крема:

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– щепотка соли;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– 400 граммов сметаны от 20%;

– 75 граммов сливочного масла.

Для декора:

– 25 граммов шоколада.

Приготовление:

Свежие или размороженные вишни сочетаем с сахаром, лимонным соком и крахмалом. Ставим на средний огонь и, помешивая, варим до загущения. Снимаем с огня и даем остыть. ⠀

Для крема яйца совмещаем с сахаром, солью и крахмалом. Добавляем сметану и, постоянно помешивая, варим на среднем огне до загущения. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло, перемешиваем и даем остыть. ⠀

В форму слоями кладем: печенье, крем, вишневую начинку и повторяем снова. Сверху смазываем тонким слоем крема и посыпаем натертым шоколадом.

Убираем в холодильник на несколько часов или ночью.

Приятного аппетита!