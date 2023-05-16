Пісочне печиво, ніжний сметанний крем, соковита вишнева начинка – від такого десерту всі будуть у захваті, особливо діти.
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До цього рецепту ідеально підійде як заморожена вишня, так і свіжа чи навіть з банки. З цим десертом у вас не виникнуть труднощі, адже він готується всього за 20 хвилин.
Рецепт торта з вишнями без випікання
- Час: 20 хвилин (1 – 2 години для стабілізації)
- Порції: 9
Приготування:
- Свіжі, або розморожені вишні поєднуємо з цукром, лимонним соком та крохмалем. Ставимо на середній вогонь і, помішуючи, варимо до загущення. Знімаємо з вогню і даємо охолонути. ⠀
- Для крему яйця поєднуємо з цукром, сіллю та крохмалем. Додаємо сметану і, постійно помішуючи, варимо на середньому вогні до загущення. Вимикаємо вогонь, додаємо вершкове масло, перемішуємо і даємо охолонути. ⠀
- У форму шарами кладемо: печиво, крем, вишневу начинку і повторюємо ще раз. Зверху змащуємо тонким шаром крему і посипаємо натертим шоколадом.
- Прибираємо у холодильник на декілька годин або на ніч.
Смачного!