Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минут

16 мая 2023, 15:49
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Валерия Велигура

Нашли в морозилке замороженную вишню, а сезонная, свежая уже не за горами? У нас есть рецепт торта без выпечки за 20 минут с вишен.

Песочное печенье, нежный сметанный крем, сочная вишневая начинка – от такого десерта все будут в восторге, особенно дети.

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К этому рецепту идеально подойдет как замороженная вишня, так и свежая или даже из банки. С этим десертом у вас не возникнет сложности, ведь он готовится всего за 20 минут.

Рецепт торта с вишнями без выпечки

  • Время: 20 минут (1 – 2 часа для стабилизации)
  • Порции: 9

Приготовление:

  • Свежие или размороженные вишни сочетаем с сахаром, лимонным соком и крахмалом. Ставим на средний огонь и, помешивая, варим до загущения. Снимаем с огня и даем остыть. ⠀
  • Для крема яйца совмещаем с сахаром, солью и крахмалом. Добавляем сметану и, постоянно помешивая, варим на среднем огне до загущения. Выключаем огонь, добавляем сливочное масло, перемешиваем и даем остыть. ⠀
  • В форму слоями кладем: печенье, крем, вишневую начинку и повторяем снова. Сверху смазываем тонким слоем крема и посыпаем натертым шоколадом.
  • Убираем в холодильник на несколько часов или ночью.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак