Три десерта на лето без выпечки – самые вкусные рецепты на каждые выходные
4 августа 2023, 12:09Читати новину українською
Летом всегда хочется сладенького со свежими фруктами и легким основанием: кремообразный или желе. Преимущественно это холодные сырники, желейные десерты, как кота или "Битое стекло".
24 канал подобрал три самых популярных рецепта десертов без выпечки, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Для этого вам не нужно включать духовку, всю работу сделает холодильник.
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Рецепт торта "Битое стекло" с печеньем
- Время: 3 часа
- Порции: 6
– 2 пачки сметаны;
– 80 граммов сахарной пудры;
– 2 пачки шоколадного крекера;
– 1 пачка сливочного крекера;
– 5 разноцветных желе;
– 2 банана;
– 1 апельсин.
Приготовление:
- Тщательно сбиваем жирную сметану с сахарной пудрой до однородной массы.
- Приготовьте желе согласно инструкции на пачке, четыре из них поставьте застывать в прохладное место (холодильник), а одну оставьте в жидком состоянии.
Торт с желе / Фото amandas cookin
- Смешиваем ее со сметаной и выливаем массу в глубокую миску.
- Измельчаем до сметаны крекер, нарезаем банан и апельсин кусочками.
- Смешиваем все ингредиенты в одну массу, лучше всего руками.
- Желе нарезаем кубиками, добавляем в сладкую массу и перемешиваем. Выкладываем сливочную массу с желе и фруктами в тортовницу и отправляем в холодильник до застывания.
Приятного аппетита!
Сливочный торт с малиной
- Время: 6 – 8 часов
- Порции: 6
– 400 граммов малины;
– 1 пакетик малинового желе;
– 500 миллилитров сливок жирностью от 30 – 33%;
– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры;
– 1 столовая ложка желатина.
Приготовление:
- Выбираем две формы: большую и меньшую. На дно меньшей выкладываем слой пищевой пленки. Сверху – малину.
- Готовим малиновое желе согласно инструкции на упаковке. Выливаем его сверху на малину так, чтобы он покрывал ее целиком.
- Отправляем все в холодильник, охлаждаться и загустеть на 2 часа.
- Через отведенное время готовим сливочный слой. Взбиваем сливки с сахарной пудрой до пышности.
- Добавляем к желатину 80 миллилитров воды, чтобы он набух.
- Добавляем желатин к сливкам и перемешиваем.
- Достаем из холодильника малиновое желе, переворачиваем его и перекладываем в большую форму для торта.
- Сверху выливаем сливочную массу и разравниваем ложкой.
- Отправляем торт в холодильник на несколько часов.
- Готовый торт украшаем и подаем на стол.
Приятного аппетита!
Рецепт фруктового чизкейка
- Время: 5 часов
- Порции: 6
– 300 граммов песочного печенья
– 150 граммов сливочного масла;
– 500 граммов крем-сыра;
– 250 граммов сливок от 20% жирности;
– 20 граммов желатина + 100 граммов воды;
– 120 граммов сахарной пудры;
– ванильный ароматизатор;
– 500 грамм клубники, персиков, голубики на выбор;
– 1 пакет клубничного желе.
Приготовление:
- ️Печенье измельчаем в крошку и соединяем с растопленным маслом, выкладываем в форму, застеленную пергаментом, бортики смазываем каплей масла, формируем лепешку кладем в холодильник.
- Желатин заливаем холодной водой.
- ️Соединяем крем-сыр, сливки, сахарную пудру, ваниль и растопленный желатин (подогреваем его в микроволновке), и взбиваем блендером или смешиваем все вместе венчиком.
- Выливаем творожную массу на лепешку, кладем в холодильник.
- Желе разводим в 300 граммов горячей воды, охлаждаем до комнатной температуры.
- На холодный торт выкладываем очищенную вымытую клубнику и сверху заливаем (постепенно) желе каждый раз охлаждая.
- Охлаждаем чизкейк еще 4 часа.
Приятного аппетита!Понравились рецепты? Попытайтесь также приготовить черничные оладьи на завтрак.