Вы можете удивить детей или свою половинку, приготовив что-то вкусное, полезное и еще и поразительное цветом. Оладьи из черники получаются яркими и с легкостью станут украшением любого стола.
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Для вау эффекта полейте оладьи жидким медом или сметаной, посыпьте ягодами и подавайте на стол. Это очень вкусно!
Рецепт черничных оладий
- Время: 30 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- Ягоды размораживаем или берём свежие, добавляем воду и заменитель яиц (или 1 яйцо и в половину меньше воды). Взбиваем до однородной массы.
- Добавляем в массу сахар, растительное масло, перемешиваем и высыпаем просеянную муку вместе с разрыхлителем.
- Обжариваем оладьи через металлическое кольцо, чтобы они были красивы.
- Пролистываем оладьи осторожно и аккуратно – они очень еще нежные.
- Подаем оладьи и поливаем щедро кокосовым сгущенкой, или медом и с ягодами сверху.
Приятного аппетита!