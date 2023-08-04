24 канал дібрав три найпопулярніші рецепти десертів без випікання, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Для цього вам не потрібно вмикати духовку, всю роботу зробить холодильник.

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Рецепт торта "Бите скло" з печивом

Час: 3 години

3 години Порції: 6

Інгредієнти:

– 2 пачки сметани;

– 80 грамів цукрової пудри;

– 2 пачки шоколадного крекера;

– 1 пачка вершкового крекера;

– 5 різноколірних желе;

– 2 банани;

– 1 апельсин.

Приготування:

Ретельно збиваємо жирну сметану з цукровою пудрою до однорідної маси.

Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці, чотири з них поставте застигати в прохолодне місце (холодильник), а одну залишіть у рідкому стані.



Торт з желе / Фото amandas cookin

Змішуємо її зі сметаною та виливаємо масу в глибоку миску.

Подрібнюємо до сметани крекер, нарізаємо банан та апельсин шматочками.

Змішуємо всі інгредієнти в одну масу, найкраще руками.

Желе нарізаємо кубиками, додаємо до солодкої маси та перемішуємо. Викладаємо сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправляємо в холодильник до застигання.

Смачного!

Вершковий торт з малиною

Час: 6 – 8 годин

6 – 8 годин Порції: 6

Інгредієнти:

– 400 грамів малини;

– 1 пакетик малинового желе;

– 500 мілілітрів вершків жирністю від 30 – 33%;

– 2 – 3 столові ложки цукрової пудри;

– 1 столова ложка желатину.

Приготування:

Обираємо дві форми: більшу і меншу. На дно меншої викладаємо шар харчової плівки. Зверху – малину.

Готуємо малинове желе згідно з інструкцією на упаковці. Виливаємо його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.

Відправляємо все в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.

Через відведений час готуємо вершковий шар. Збиваємо вершки з цукровою пудрою до пишності.

Додаємо до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.

Додаємо желатин до вершків та перемішуємо.

Дістаємо з холодильника малинове желе, перевертаємо його та перекладаємо в більшу форму для торта.

Зверху виливаємо вершкову масу та розрівнюємо ложкою.

Відправляємо торт в холодильник на кілька годин.

Готовий торт прикрашаємо та подаємо до столу.

Смачного!

Рецепт фруктового чизкейка

Час: 5 годин

5 годин Порції: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів пісочного печива

– 150 грамів вершкового масла;

– 500 грамів крем-сиру;

– 250 грамів вершків від 20% жирності;

– 20 грамів желатину + 100 грамів води;

– 120 грамів цукрової пудри;

– ванільний ароматизатор;

– 500 грамів полуниці, персиків, лохини на вибір;

– 1 пакет полуничного желе.

Приготування:

️Печиво подрібнюємо в крихту і з'єднуємо з розтопленим маслом, викладаємо в форму застелену пергаментом, бортики змазуємо краплею олії, формуємо корж кладемо в холодильник.

️Желатин заливаємо холодною водою.



Чизкейк / Фото home baking

️З'єднуємо крем-сир, вершки, цукрову пудру, ваніль і розтоплений желатин (підігріваємо його в мікрохвильовці), і збиваємо блендером чи змішуємо все разом вінчиком.

️Виливаємо сирну масу на корж, кладемо в холодильник.

️Желе розводимо в 300 грамів гарячої води, охолоджуємо до кімнатної температури.

На холодний торт викладаємо очищену помиту полуницю і зверху заливаємо (поступово) желе щоразу охолоджуючи.

Охолоджуємо чизкейк ще 4 години.

Смачного!

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