24 канал дібрав три найпопулярніші рецепти десертів без випікання, які ви з легкістю можете приготувати вдома. Для цього вам не потрібно вмикати духовку, всю роботу зробить холодильник.
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Рецепт торта "Бите скло" з печивом
- Час: 3 години
- Порції: 6
Приготування:
- Ретельно збиваємо жирну сметану з цукровою пудрою до однорідної маси.
- Приготуйте желе згідно з інструкцією на пачці, чотири з них поставте застигати в прохолодне місце (холодильник), а одну залишіть у рідкому стані.
Торт з желе / Фото amandas cookin
- Змішуємо її зі сметаною та виливаємо масу в глибоку миску.
- Подрібнюємо до сметани крекер, нарізаємо банан та апельсин шматочками.
- Змішуємо всі інгредієнти в одну масу, найкраще руками.
- Желе нарізаємо кубиками, додаємо до солодкої маси та перемішуємо. Викладаємо сметанкову масу з желе та фруктами в тортівницю й відправляємо в холодильник до застигання.
Смачного!
Вершковий торт з малиною
- Час: 6 – 8 годин
- Порції: 6
Приготування:
- Обираємо дві форми: більшу і меншу. На дно меншої викладаємо шар харчової плівки. Зверху – малину.
- Готуємо малинове желе згідно з інструкцією на упаковці. Виливаємо його зверху на малину так, щоб він покривав її повністю.
- Відправляємо все в холодильник охолоджуватися та загуснути на 2 години.
- Через відведений час готуємо вершковий шар. Збиваємо вершки з цукровою пудрою до пишності.
- Додаємо до желатину 80 мілілітрів води, щоб він набух.
- Додаємо желатин до вершків та перемішуємо.
- Дістаємо з холодильника малинове желе, перевертаємо його та перекладаємо в більшу форму для торта.
- Зверху виливаємо вершкову масу та розрівнюємо ложкою.
- Відправляємо торт в холодильник на кілька годин.
- Готовий торт прикрашаємо та подаємо до столу.
Смачного!
Рецепт фруктового чизкейка
- Час: 5 годин
- Порції: 6
Приготування:
- ️Печиво подрібнюємо в крихту і з'єднуємо з розтопленим маслом, викладаємо в форму застелену пергаментом, бортики змазуємо краплею олії, формуємо корж кладемо в холодильник.
- ️Желатин заливаємо холодною водою.
Чизкейк / Фото home baking
- ️З'єднуємо крем-сир, вершки, цукрову пудру, ваніль і розтоплений желатин (підігріваємо його в мікрохвильовці), і збиваємо блендером чи змішуємо все разом вінчиком.
- ️Виливаємо сирну масу на корж, кладемо в холодильник.
- ️Желе розводимо в 300 грамів гарячої води, охолоджуємо до кімнатної температури.
- На холодний торт викладаємо очищену помиту полуницю і зверху заливаємо (поступово) желе щоразу охолоджуючи.
- Охолоджуємо чизкейк ще 4 години.
Смачного!