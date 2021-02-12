Вы запланировали приготовить любимой половинке торт в форме сердца, но у вас нет специальной формы? Не беда! Мы поможем вам, ведь знаем, как решить эту проблему.

Идеально ровный торт в форме сердца без специального противня можно приготовить дома легко и быстро. Все, что вам нужно, это четко выполнять наши советы и уже готовые выпеченные коржи квадратной или прямоугольной и круглой форм.

Вам не обязательно выпекать бисквитные коржи, торт можно составить из готовых вафельных пластин.

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Как сформировать торт в форме сердца без формы

Подготовьте лепешки квадратной или прямоугольной и круглой формы, крем, которым будете перемазывать торт и ягоды на ваш вкус.



Коржи на торт / 1000 меню

Круглый корж разрежьте пополам, из прямоугольного сделайте квадрат. Лучше заранее испечь круглый корж диаметром 22 сантиметра, а квадрат сформировать со сторонами в 21 сантиметр. Тогда ваше сердце получится симметричным и красивым.



Разрезанный круглый корж / 1000 меню

Приложите ваши половинки круглой лепешки к квадрату и у вас сформируется сердце.



Сердце без формы / 1000 меню

Каждую часть коржа разрежьте вдоль на две половины, чтобы начинить начинкой из крема и ягод.



Перемазанный торт / 1000 меню

Сложите все коржи в сердце, смажьте шоколадом или кремом и задекорируйте на ваш вкус. Торт в форме сердца готов!



Сформированный торт без формы / 1000 меню

Помните, что бисквитные коржи в торте нужно дополнительного пропитывать сиропом или ликером – лучший и мягкий вкус гарантирован!