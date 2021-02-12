Как приготовить торт в виде сердца без специальной формы дома
Вы запланировали приготовить любимой половинке торт в форме сердца, но у вас нет специальной формы? Не беда! Мы поможем вам, ведь знаем, как решить эту проблему.
Источник:1000 меню
Идеально ровный торт в форме сердца без специального противня можно приготовить дома легко и быстро. Все, что вам нужно, это четко выполнять наши советы и уже готовые выпеченные коржи квадратной или прямоугольной и круглой форм.
Вам не обязательно выпекать бисквитные коржи, торт можно составить из готовых вафельных пластин.
Читайте также Как украсить торт на День Валентина: идеи для влюбленных
Как сформировать торт в форме сердца без формы
- Подготовьте лепешки квадратной или прямоугольной и круглой формы, крем, которым будете перемазывать торт и ягоды на ваш вкус.
Коржи на торт / 1000 меню
- Круглый корж разрежьте пополам, из прямоугольного сделайте квадрат. Лучше заранее испечь круглый корж диаметром 22 сантиметра, а квадрат сформировать со сторонами в 21 сантиметр. Тогда ваше сердце получится симметричным и красивым.
Разрезанный круглый корж / 1000 меню
- Приложите ваши половинки круглой лепешки к квадрату и у вас сформируется сердце.
Сердце без формы / 1000 меню
- Каждую часть коржа разрежьте вдоль на две половины, чтобы начинить начинкой из крема и ягод.
Перемазанный торт / 1000 меню
- Сложите все коржи в сердце, смажьте шоколадом или кремом и задекорируйте на ваш вкус. Торт в форме сердца готов!
Сформированный торт без формы / 1000 меню
Помните, что бисквитные коржи в торте нужно дополнительного пропитывать сиропом или ликером – лучший и мягкий вкус гарантирован!
Поделиться новостью