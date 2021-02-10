Сладкий подарок станет отличной идеей, которая точно поразит вашу любимую половинку и не оставит ее голодной.

Праздник всех влюбленных уже не за горами, а это значит, что пришло время определяться со сладким подарком для любимой половинки.

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Мы подготовили для вас подборку красивых тортов и сладостей яркий и романтичный вид которых точно вдохновит вас на прекрасное, а может, и поможет с выбором украшения для подарка.

Идеи оформления сладких десертов на 14 февраля

– Кекс

Праздничный кекс зс сердцем

– Торт классический с пряниками

Торт с сердцем

– Торт с сахарными розами

Розовый торт и виде сердца

– Шоколадный торт с кремовыми цветами

Шоколадный торт на Валентина

– Высокий торт "Пингвин"

Милый тортик в виде пингвина

– Рулет

Пишный рулет с кремом

– Торт со взбитыми сливками и свежей клубникой

Вершковый торт

– Торт-сердце

Праздничный торт в виде сердца из маскарпоне

– Торт с вафельной пластиной с фотографией влюбленной пары

Фототорт на Валентина

– Мусовий торт с зеркальной глазурью

Евродесерт

Также на каждом из тех тортиков можно написать признание или спрятать кольцо внутри десерта. Приятного аппетита!