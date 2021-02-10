Как украсить торт на День Валентина: идеи для влюбленных
Сладкий подарок станет отличной идеей, которая точно поразит вашу любимую половинку и не оставит ее голодной.
Источник:24 канал
Праздник всех влюбленных уже не за горами, а это значит, что пришло время определяться со сладким подарком для любимой половинки.
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Мы подготовили для вас подборку красивых тортов и сладостей яркий и романтичный вид которых точно вдохновит вас на прекрасное, а может, и поможет с выбором украшения для подарка.
Идеи оформления сладких десертов на 14 февраля
– Кекс
Праздничный кекс зс сердцем
– Торт классический с пряниками
Торт с сердцем
– Торт с сахарными розами
Розовый торт и виде сердца
– Шоколадный торт с кремовыми цветами
Шоколадный торт на Валентина
– Высокий торт "Пингвин"
Милый тортик в виде пингвина
– Рулет
Пишный рулет с кремом
– Торт со взбитыми сливками и свежей клубникой
Вершковый торт
– Торт-сердце
Праздничный торт в виде сердца из маскарпоне
– Торт с вафельной пластиной с фотографией влюбленной пары
Фототорт на Валентина
– Мусовий торт с зеркальной глазурью
Евродесерт
Также на каждом из тех тортиков можно написать признание или спрятать кольцо внутри десерта. Приятного аппетита!
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