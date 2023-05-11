Больше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молока

Издавна наши бабушки готовили все своими руками: колбасы, сметану, варили сыры. Почему бы и нам не попробовать приготовить домашний твердый сыр, ведь он намного вкуснее магазинного.

Домашний сыр по этому рецепту отлично подойдет к бутербродам, на нарезку к столу, но плавиться он не будет. Учтите это при дальнейшем использовании в других блюдах.

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Дополнительно можно увеличить или уменьшить количество соли, использовать любимые сухие специи, чтобы завершить вкус продукта.

Рецепт сыра

Время: 20 минут (2 – 3 часа в стабилизацию)

20 минут (2 – 3 часа в стабилизацию) Порции: 300 – 400 граммов

Ингредиенты:

– 1 литр молока;

– 3 куриных яйца;

– 200 граммов сметаны;

– 1 – 2 чайные ложки соли.

Приготовление:

Молоко переливаем в кастрюлю, добавляем соль.

Молоко ставим на огонь и даем закипеть. Смешиваем сметану и яйца, и опрокидываем в молоко. Вымешиваем все вместе.

Ставим на газ, варим около 6 – 8 минут, пока не станет сыр отделяться от сыворотки. Провариваем еще 2 – 3 минуты.

Складываем марлю в два слоя, и выкладываем на дуршлаг. Переливаем, отцеживаем жидкость.

Творожную массу кладем в удобную форму, сверху ставим вес. Так оставляем на 4 – 5 часов.

Приятного аппетита!