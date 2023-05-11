Домашний сыр по этому рецепту отлично подойдет к бутербродам, на нарезку к столу, но плавиться он не будет. Учтите это при дальнейшем использовании в других блюдах.
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Дополнительно можно увеличить или уменьшить количество соли, использовать любимые сухие специи, чтобы завершить вкус продукта.
Рецепт сыра
- Время: 20 минут (2 – 3 часа в стабилизацию)
- Порции: 300 – 400 граммов
Приготовление:
- Молоко переливаем в кастрюлю, добавляем соль.
- Молоко ставим на огонь и даем закипеть. Смешиваем сметану и яйца, и опрокидываем в молоко. Вымешиваем все вместе.
- Ставим на газ, варим около 6 – 8 минут, пока не станет сыр отделяться от сыворотки. Провариваем еще 2 – 3 минуты.
- Складываем марлю в два слоя, и выкладываем на дуршлаг. Переливаем, отцеживаем жидкость.
- Творожную массу кладем в удобную форму, сверху ставим вес. Так оставляем на 4 – 5 часов.
Приятного аппетита!