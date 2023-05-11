Домашній твердий сир за цим рецептом відмінно підійде до канапок, на нарізку до столу, але плавитися він не буде. Врахуйте це при подальшому використанні в інших стравах.

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Додатково можна збільшити чи зменшити кількість солі, використати улюблені сухі спеції, щоб довершити смак продукту.

Рецепт твердого сиру

  • Час: 20 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію)
  • Порції: 300 – 400 грамів

Приготування:

  • Молоко переливаємо в каструлю, додаємо сіль.
  • Молоко ставимо на вогонь і даємо закипіти. Змішуємо сметану і яйця, і перекидаємо до молока. Вимішуємо все разом.
  • Ставимо на газ, варимо близько 6 – 8 хвилин, поки не почне сир відділятись від сироватки. Проварюємо ще 2 – 3 хвилини.
  • Складаємо марлю у два шари, і викладаємо на друшляк. Переливаємо, відціджуємо рідину.
  • Сирну масу кладемо в зручну форму, зверху ставимо вагу. Так лишаємо на 4 – 5 годин.

Смачного!