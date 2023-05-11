Домашній твердий сир за цим рецептом відмінно підійде до канапок, на нарізку до столу, але плавитися він не буде. Врахуйте це при подальшому використанні в інших стравах.

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Додатково можна збільшити чи зменшити кількість солі, використати улюблені сухі спеції, щоб довершити смак продукту.

Рецепт твердого сиру

Час: 20 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію)

20 хвилин (2 – 3 години на стабілізацію) Порції: 300 – 400 грамів

Інгредієнти:

– 1 літр молока;

– 3 курячих яйця;

– 200 грамів сметани;

– 1 – 2 чайні ложки солі.

Приготування:

Молоко переливаємо в каструлю, додаємо сіль.

Молоко ставимо на вогонь і даємо закипіти. Змішуємо сметану і яйця, і перекидаємо до молока. Вимішуємо все разом.

Ставимо на газ, варимо близько 6 – 8 хвилин, поки не почне сир відділятись від сироватки. Проварюємо ще 2 – 3 хвилини.

Складаємо марлю у два шари, і викладаємо на друшляк. Переливаємо, відціджуємо рідину.

Сирну масу кладемо в зручну форму, зверху ставимо вагу. Так лишаємо на 4 – 5 годин.

Смачного!