Вафли – вкусное и доступное блюдо, которое с легкостью можно приготовить дома. Важно только иметь специальную вафельницу, ведь на обычной сковородке они не получатся такими фигурными.

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Их можно подавать с любимыми добавками: вареньем, мармеладом, шоколадной или арахисовой пастой, или просто с фруктами и сахарной пудрой.

Рецепт вафель на растительном молоке

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2

Приготовление:

  • В миске взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до появления пузырей и полного растворения сахара.
  • Не перестаем взбивать и добавляем одну полную столовую ложку йогурта или сметаны без лактозы. Вливаем теплое молоко. Смешиваем до однородности.
  • В смесь в два этапа добавляем муку с разрыхлителем. Учтите, что мучения у вас может пойти больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста. Готовое тесто жидкое очень похоже на тесто для блинов.
  • Тесто готово для жарки в вафельнице. Каждую вафельку нужно прокаливать около 5 минут.

Приятного аппетита!