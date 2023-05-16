Вафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозы

Если вы счастливый обладатель вафельницы, этот рецепт пригодится. Рыхлые, сладкие вафли по рецепту без животного молока подойдут тем у кого непереносимость лактозы, или вы просто не употребляете молоко.

Вафли – вкусное и доступное блюдо, которое с легкостью можно приготовить дома. Важно только иметь специальную вафельницу, ведь на обычной сковородке они не получатся такими фигурными.

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Их можно подавать с любимыми добавками: вареньем, мармеладом, шоколадной или арахисовой пастой, или просто с фруктами и сахарной пудрой.

Рецепт вафель на растительном молоке

Время: 40 минут

40 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 120 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 100 граммов растительного молока;

– 50 граммов греческого йогурта или сметаны;

– 50 граммов сахара;

– 8 граммов ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя.

Приготовление:

В миске взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до появления пузырей и полного растворения сахара.

Не перестаем взбивать и добавляем одну полную столовую ложку йогурта или сметаны без лактозы. Вливаем теплое молоко. Смешиваем до однородности.

В смесь в два этапа добавляем муку с разрыхлителем. Учтите, что мучения у вас может пойти больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста. Готовое тесто жидкое очень похоже на тесто для блинов.

Тесто готово для жарки в вафельнице. Каждую вафельку нужно прокаливать около 5 минут.

Приятного аппетита!