Вафли на растительном молоке – оригинальный рецепт без лактозы
16 мая 2023, 11:40Читати новину українською
Источник:Рецепты Лилии
Если вы счастливый обладатель вафельницы, этот рецепт пригодится. Рыхлые, сладкие вафли по рецепту без животного молока подойдут тем у кого непереносимость лактозы, или вы просто не употребляете молоко.
Вафли – вкусное и доступное блюдо, которое с легкостью можно приготовить дома. Важно только иметь специальную вафельницу, ведь на обычной сковородке они не получатся такими фигурными.
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Их можно подавать с любимыми добавками: вареньем, мармеладом, шоколадной или арахисовой пастой, или просто с фруктами и сахарной пудрой.
Рецепт вафель на растительном молоке
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Приготовление:
- В миске взбиваем яйцо с сахаром и ванильным сахаром до появления пузырей и полного растворения сахара.
- Не перестаем взбивать и добавляем одну полную столовую ложку йогурта или сметаны без лактозы. Вливаем теплое молоко. Смешиваем до однородности.
- В смесь в два этапа добавляем муку с разрыхлителем. Учтите, что мучения у вас может пойти больше или меньше, ориентируйтесь на консистенцию теста. Готовое тесто жидкое очень похоже на тесто для блинов.
- Тесто готово для жарки в вафельнице. Каждую вафельку нужно прокаливать около 5 минут.
Приятного аппетита!