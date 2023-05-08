Два ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков

Желейные рулетики – рыхлое, сладкое лакомство, которое вы с легкостью можете приготовить дома вместе с ребенком.

Яркое лакомство всего из двух ингредиентов можно приготовить всего за 20 минут, остальное время уходит только на застывание в холодильнике.

Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус

Их можно формировать из разных цветов, сочетать и комбинировать. Попробовав желейные рулетики однажды, больше не будете покупать их в магазине.

Рецепт желейных рулетиков

Время: 20 минут (1 час в застывание)

20 минут (1 час в застывание) Порции: 4

Ингредиенты:

– 2 пачки цветного желе;

– 200 граммов воды.

Приготовление:

Есть два варианта растопки желе:

– Добавляем горячую воду и размешиваем до однородности, 1 пачка желе – 100 г воды.

– Добавляем холодную воду, ждем 15 минут и тогда подогреваем на огне до растопки желатина и сахара.

Одно желе охлаждаем до комнатной температуры, другое – охлаждаем так же и взбиваем около 5 минут миксером до пышной пены.

️Объединяем жидкое и взбитое желе, выливаем их в форму застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, кладем в холодильник на 1 час для стабилизации.

Вынимаем, скручиваем в рулет и зубной нитью нарезаем на кусочки.

Приятного аппетита!