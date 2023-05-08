Два ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков
8 мая 2023, 12:13Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Желейные рулетики – рыхлое, сладкое лакомство, которое вы с легкостью можете приготовить дома вместе с ребенком.
Яркое лакомство всего из двух ингредиентов можно приготовить всего за 20 минут, остальное время уходит только на застывание в холодильнике.
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Их можно формировать из разных цветов, сочетать и комбинировать. Попробовав желейные рулетики однажды, больше не будете покупать их в магазине.
Рецепт желейных рулетиков
- Время: 20 минут (1 час в застывание)
- Порции: 4
Приготовление:
Есть два варианта растопки желе:
– Добавляем горячую воду и размешиваем до однородности, 1 пачка желе – 100 г воды.
– Добавляем холодную воду, ждем 15 минут и тогда подогреваем на огне до растопки желатина и сахара.
- Одно желе охлаждаем до комнатной температуры, другое – охлаждаем так же и взбиваем около 5 минут миксером до пышной пены.
- ️Объединяем жидкое и взбитое желе, выливаем их в форму застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, кладем в холодильник на 1 час для стабилизации.
- Вынимаем, скручиваем в рулет и зубной нитью нарезаем на кусочки.
Приятного аппетита!