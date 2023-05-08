Яскраві ласощі всього з двох інгредієнтів можна приготувати всього за 20 хвилин, решта часу йде тільки на застигання в холодильнику.

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Їх можна формувати з різних кольорів, поєднувати їх та комбінувати. Спробувавши желейні рулетики один раз, більше не будете купувати їх в магазині.

Рецепт желейних рулетиків

Час: 20 хвилин (1 година на застигання)

20 хвилин (1 година на застигання) Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 пачки кольорового желе;

– 200 грамів води.

Приготування:

️Є два варіанти розтоплення желе:

– Додаємо гарячу воду і розмішуємо до однорідності, 1 пачка желе – 100 грамів води.

– Додаємо холодну воду, чекаємо 15 хвилин і тоді підігріваємо на вогні до розтоплення желатину і цукру.

️Одне желе охолоджуємо до кімнатної температури, інше – охолоджуємо так само і збиваємо близько 5 хвилин міксером до пишної піни.

️Об'єднуємо рідке і збите желе, виливаємо їх у форму застелену пергаментом і змазану каплею олії, кладемо в холодильник на 1 годину для стабілізації.

️Виймаємо, скручуємо в рулет і зубною ниткою нарізаємо на шматочки.

Смачного!