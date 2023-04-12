Как красиво раскрасить яйца на Пасху 2023 – как мраморные
12 апреля 2023, 13:23Читати новину українською
Источник:Инстаграм ПП рецепты
Настало время понемногу готовиться к Пасхе, чтобы потом в спешке не искать рецепты и советы. Мы подготовили для вас четкую инструкцию по окрашиванию праздничных яиц.
Как вы раскрашиваете праздничные яйца? Существует множество способов: замачивать в шелухе лука, красить соком свеклы или шпината, или самый простой – использовать уже готовые красители.
Читайте также Как сделать квас из березового сока: домашний рецепт
Мы подготовили для вас интересную инструкцию, как раскрасить пасхальные яйца, так чтобы они были яркими и разноцветными.
Как раскрасить пасхальные яйца
- Заранее отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Охладите их в холодной воде.
- Возьмите столько глубоких мисочек, сколько красителей у нас есть. В каждую из них добавьте немного воды и краситель. Чем меньше воды, тем ярче будет ваш цвет – 1 столовую ложку.
- Чтобы цвет закрепился – добавьте к каждой из мисочек по 1 чайной ложке уксуса и перемешайте.
- Каждое яйцо заверните в слой бумажного полотенца по принципу конфеты.
- В каждую мисочку с красителем окуните ватную палочку.
- Сделайте разноцветные крапинки по поверхности бумаги. Старайтесь раскрашивать пасхальные яйца яркими цветами, чтобы они не получились слишком темными.
- Плотно прижмите бумажное полотенце к яйцу. Оставьте яйцо в раскрашенном полотенце на 20 минут.
- Снимите слой бумаги. Яйцо готово!
Дополнительно яйца можно покрасить кондурином – пищевым золотом.