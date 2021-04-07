Как сделать квас из березового сока: домашний рецепт
Квас из березового сока не только хорошо утоляет жажду, но еще и чрезвычайно полезен для человеческого организма.
Источник:24 канал
Если вы еще не пробовали квас из березового сока, у вас есть прекрасная возможность приготовить его собственноручно дома.
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Квас из березового сока может храниться в прохладном темном месте до осени, а как правильно его приготовить – мы вас научим!
Рецепт кваса из березового сока
- Тщательно процедите березовый сок через марлю. Подготовьте для приготовления кваса стеклянную или эмалированную тару, чтобы не использовать пластмассовую посуду.
- Соедините березовый сок с изюмом, сахаром и перемешайте.
- Перелейте березовый сок в стеклянную посуду и оставьте бродить в прохладном месте. Через 3-4 суток квас будет готов.
- Процедите готовый квас через марлю, разлейте по бутылкам и поставьте в холодное темное место. Приятного аппетита!
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