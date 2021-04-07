Квас из березового сока не только хорошо утоляет жажду, но еще и чрезвычайно полезен для человеческого организма.

Если вы еще не пробовали квас из березового сока, у вас есть прекрасная возможность приготовить его собственноручно дома.

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Квас из березового сока может храниться в прохладном темном месте до осени, а как правильно его приготовить – мы вас научим!

Рецепт кваса из березового сока

Ингредиенты:

– 10 л березового сока;

– 100 г изюма;

– 400 г сахара.