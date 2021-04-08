Настало время понемногу готовиться к Пасхе, чтобы потом в спешке не искать рецепты и советы. Мы подготовили для вас четкую инструкцию по окрашиванию праздничных яиц.

Как вы раскрашиваете праздничные яйца? Существует множество способов: замачивать в шелухе лука, красить соком свеклы или шпината, или самый простой – использовать уже готовые красители.

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Мы подготовили для вас интересную инструкцию, как раскрасить пасхальные яйца, так чтобы они были яркими и разноцветными.

Как раскрасить пасхальные яйца

Ингредиенты:

– красители;

– уксус;

– бумажные полотенца;

– вода;

– ватные палочки;

– яйца.

Заранее отварите куриные яйца в подсоленной воде до готовности. Охладите их в холодной воде. Возьмите столько глубоких мисочек, сколько красителей у нас есть. В каждую из них добавьте немного воды и краситель. Чем меньше воды, тем ярче будет ваш цвет – 1 столовую ложку. Чтобы цвет закрепился – добавьте к каждой из мисочек по 1 чайной ложке уксуса и перемешайте. Каждое яйцо заверните в слой бумажного полотенца по принципу конфеты. В каждую мисочку с красителем окуните ватную палочку. Сделайте разноцветные крапинки по поверхности бумаги. Старайтесь раскрашивать пасхальные яйца яркими цветами, чтобы они не получились слишком темными. Плотно прижмите бумажное полотенце к яйцу. Оставьте яйцо в раскрашенном полотенце на 20 минут. Снимите слой бумаги. Яйцо готово!

Дополнительно яйца можно покрасить кондурином – пищевым золотом.