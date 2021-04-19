Как сохранить выпечку свежей надолго рассказывает кондитер и судья 1 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Лиза Глинская.

Известный украинский кондитер Лиза Глинская знает все о выпечке и расскажет, как готовить ее так, чтобы она оставалась свежей и не черствела долгое время.

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Разберемся вместе, что же помогает выпечке оставаться свежей дольше, ведь скоро светлый праздник Пасхи и мы будем выпекать праздничные куличи.

Как сохранить выпечку свежей

– Для того, чтобы дрожжевая выпечка дольше оставалась свежей и не черствела нужно использовать муку высшего сорта – в ней содержится большое количество клейковины.

– Сливочное масло в составе теста также помогает выпечке дольше оставаться свежей.

– Срок хранения выпечки также продолжает содержание инвертного сахара или меда в тесте.

– Чтобы выпечка быстро не черствела тесту нужно дать подойти 2 – 3 раза, каждый раз обминая его руками – так оно насыщается кислородом.

– Не пересушивайте куличи во время выпекания.

– Глазурь на куличах не дает выпечке подсохнуть и дольше оставляет ее свежей и рыхлой.

– Правильное хранение выпечки продлевает ее свежесть.

Как правильно хранить пасхальную выпечку

– Полностью остудите готовую пасхальную выпечку при комнатной температуре.

– Плотно заверните выпечку в полиэтиленовый пакет, чтобы не было доступа к воздуху.