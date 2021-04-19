Как сохранить свежесть выпечки: советы кондитера
Как сохранить выпечку свежей надолго рассказывает кондитер и судья 1 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Лиза Глинская.
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Известный украинский кондитер Лиза Глинская знает все о выпечке и расскажет, как готовить ее так, чтобы она оставалась свежей и не черствела долгое время.
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Разберемся вместе, что же помогает выпечке оставаться свежей дольше, ведь скоро светлый праздник Пасхи и мы будем выпекать праздничные куличи.
Как сохранить выпечку свежей
– Для того, чтобы дрожжевая выпечка дольше оставалась свежей и не черствела нужно использовать муку высшего сорта – в ней содержится большое количество клейковины.
– Сливочное масло в составе теста также помогает выпечке дольше оставаться свежей.
– Срок хранения выпечки также продолжает содержание инвертного сахара или меда в тесте.
– Чтобы выпечка быстро не черствела тесту нужно дать подойти 2 – 3 раза, каждый раз обминая его руками – так оно насыщается кислородом.
– Не пересушивайте куличи во время выпекания.
– Глазурь на куличах не дает выпечке подсохнуть и дольше оставляет ее свежей и рыхлой.
– Правильное хранение выпечки продлевает ее свежесть.
Как правильно хранить пасхальную выпечку
– Полностью остудите готовую пасхальную выпечку при комнатной температуре.
– Плотно заверните выпечку в полиэтиленовый пакет, чтобы не было доступа к воздуху.
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