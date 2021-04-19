Нереально красивые и оригинальные декоры пасхальной выпечки на любой вкус!

До Пасхи осталось совсем мало времени, пришло время выбирать, как именно вы будете украшать вашу пасочку. Мы подготовили для вас несколько вариантов самых популярных декоров для праздничной выпечки.

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– Сахарная посыпка

Пасхальную пасочку зачастую украшают разнообразными сахарными посыпками поверх глазури или сразу на выпечку. Дополнительно можно завернуть выпечку в кружевную ленту из сахара.

Пасхальный кулич

– Белковая глазурь

Существует множество рецептов приготовления белковой глазури, которая быстро сохнет и не липнет. Поверх можно выложить нарезанные сухофрукты или орешки.



Паска с глазурью

– Сушеные цветы

Самый популярный декор среди кондитеров – сублимированная малина и высушенная роза.



Кулич с сублимированной малиной и цветами

– Декор из теста

Нереально красивый и древний способ украшения праздничной выпечки – косы из теста. Также из теста можно сделать голубку, или другие разнообразные орнаменты.



Паска с косами

– Разноцветная глазурь

С помощью кондитерского мешка и пищевых красителей можно красиво задекорировать пасочку. Кстати, именно к этому декору праздничной выпечки можно привлекать деток.



Декор паски

– Шоколадные яйца

Оригинальный и яркий декор для пасочки – шоколадные яйца. Чаще всего шоколадные яички можно приобрести в кондитерских магазинах. Они уже готовые, вам остается только выложить их гнездом на пасочку.

Шоколадные яички в гнезде

– Сахарный фигурный декор

Легкие и яркие изделия из сахара в форме яиц, пасочек и других праздничных атрибутов легко крепятся на выпечку. Выбирайте декор, уже прикрепленный к шпажке, чтобы легко установить на изделие.

Сахарный декор на кулич

– Имбирные пряники

Вы с легкостью можете приготовить такой декор дома, а к раскрашиванию пряников привлечь детей. Также уже готовые пряники часто продают на рынке или в специальных кондитерских магазинах.

Праздничная пасочка

– Пасхальные кролики

Разноцветные кролики на кулич

– Безе

Безе можно приготовить дома с использованием ярких пищевых красителей.



Декор на пасочку из безе

– Декор с яйцом

Довольно необычный и оригинальный способ украсить пасхальную выпечку.

Оригинальный декор с яйцом

– Зефир

Яркий зефир можно приготовить собственноручно или приобрести уже готовый в магазине. Такие куличики выглядят оригинально и их обожают дети.



Зефир, как декор на кулич

– Рисунки сахарными красками и кондурин

Чтобы задекорировать пасочку рисунком, вам нужны сахарные краски и кондурин – пищевое золото. А дальше все зависит от вашей фантазии и умения рисовать.

Веточка вербы на пасочке

Светлой Пасхи и веселых праздников!