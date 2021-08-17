Как сварить молодую кукурузу, чтобы ели дети: рецепт со сливочным маслом от кондитера

17 августа 2021 , 22:19
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Источник:

инстаграм Лизы Глинской

Чтобы приготовить вареную кукурузу не нужно много навыков и умений, но почему-то она не всегда получается сочной и вкусной. Чтобы вы с уверенностью могли сказать: "Я готовлю самую вкусную вареную кукурузу!", – талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом ее приготовления.

Лиза Глинская обожает готовить не только вкусную выпечку и десерты, но и овощные блюда. Девушка поделилась с читателями рецептом вареной кукурузы и уверяет, что от нее будет в восторге вся ваша семья, даже дети.

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Рецепт вареной кукурузы

  • Время: 40 минут


Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

Ингредиенты:
– кукуруза;
– соль;
– сливочное масло.

Приготовление:

  1. Тщательно снимите с кукурузы все листья и положите их в кастрюлю.


Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Сверху выложите кукурузу.

Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Залейте кастрюлю с кукурузой кипятком и варите 15 минут до готовности.


Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Оставьте готовую кукурузу в кипятке еще на 15 минут.

​Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Переложите горячую кукурузу на тарелку, смажьте сливочным маслом и посолите на ваш вкус. Приятного аппетита!

Рецепт вареной кукурузы со сливочным маслом – видео:

 

Автор: Богданна Рибак