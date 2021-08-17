Как сварить молодую кукурузу, чтобы ели дети: рецепт со сливочным маслом от кондитера
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Чтобы приготовить вареную кукурузу не нужно много навыков и умений, но почему-то она не всегда получается сочной и вкусной. Чтобы вы с уверенностью могли сказать: "Я готовлю самую вкусную вареную кукурузу!", – талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом ее приготовления.
Лиза Глинская обожает готовить не только вкусную выпечку и десерты, но и овощные блюда. Девушка поделилась с читателями рецептом вареной кукурузы и уверяет, что от нее будет в восторге вся ваша семья, даже дети.
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Рецепт вареной кукурузы
- Время: 40 минут
Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской
– кукуруза;
– соль;
– сливочное масло.
Приготовление:
- Тщательно снимите с кукурузы все листья и положите их в кастрюлю.
Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской
- Сверху выложите кукурузу.
- Залейте кастрюлю с кукурузой кипятком и варите 15 минут до готовности.
Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской
- Оставьте готовую кукурузу в кипятке еще на 15 минут.
- Переложите горячую кукурузу на тарелку, смажьте сливочным маслом и посолите на ваш вкус. Приятного аппетита!
Рецепт вареной кукурузы со сливочным маслом – видео: