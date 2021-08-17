Лиза Глинская обожает готовить не только вкусную выпечку и десерты, но и овощные блюда. Девушка поделилась с читателями рецептом вареной кукурузы и уверяет, что от нее будет в восторге вся ваша семья, даже дети.

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Рецепт вареной кукурузы

  • Время: 40 минут


Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Тщательно снимите с кукурузы все листья и положите их в кастрюлю.


Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Сверху выложите кукурузу.

Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Залейте кастрюлю с кукурузой кипятком и варите 15 минут до готовности.


Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Оставьте готовую кукурузу в кипятке еще на 15 минут.

​Вареная кукуруза / Фото Лизы Глинской

  1. Переложите горячую кукурузу на тарелку, смажьте сливочным маслом и посолите на ваш вкус. Приятного аппетита!

Рецепт вареной кукурузы со сливочным маслом – видео: