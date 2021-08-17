Чтобы приготовить вареную кукурузу не нужно много навыков и умений, но почему-то она не всегда получается сочной и вкусной. Чтобы вы с уверенностью могли сказать: "Я готовлю самую вкусную вареную кукурузу!", – талантливый кулинар Лиза Глинская поделилась рецептом ее приготовления.