Ліза Глінська обожнює готувати не тільки смачну випічку та десерти, а й овочеві страви. Дівчина поділилася з читачами рецептом вареної кукурудзи та запевняє, що від неї буде в захваті вся ваша родина, навіть діти.

Читайте також Формула здорового харчування: трохи м'яса, удосталь злаків і багато овочів

Рецепт вареної кукурудзи

  • Час: 40 хвилин


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

Приготування:

  1. Ретельно зніміть з кукурудзи все листя та покладіть їх в каструлю.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Зверху викладіть кукурудзу.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Залийте каструлю з кукурудзою окропом та варіть 15 хвилин до готовності.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Залишіть готову кукурудзу в окропі ще на 15 хвилин.


Варена кукурудза / Фото Лізи Глінської

  1. Перекладіть гарячу кукурудзу на тарілку, змастіть вершковим маслом та посоліть на ваш смак. Смачного!

Рецепт вареної кукурудзи з вершковим маслом – відео: