Щоб приготувати варену кукурудзу не потрібно багато навичок та вмінь, але чомусь вона не завжди виходить соковитою та смачною. Щоб ви з впевненістю могли сказати: "Я готую найсмачнішу варену кукурудзу!", – талановита кулінарка Ліза Глінська поділилась рецептом її приготування.