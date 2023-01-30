Согласно советам диетологов, взрослому человеку нужно употреблять ежедневно 500 грамм овощей. Но как это делать правильно и чтобы было вкусно, – рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

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Итак, не медлите и питайтесь не только здорово, но и вкусно.

Лапша из кабачков

Цукини и кабачки можно нарезать овощерезкой до вида лапши, немного обжариваем на сковороде и подаем с любимым соусом.

Запеченные баклажаны

Баклажаны запекаем целыми или половинками, подаем с йогуртовым соусом. Или можно сделать из них крем (запечь и взбить с эстрагоном, чили и крем-сыром).

Сладкий картофель – батат

Запекаем батат с лимоном, или любимыми специями. Лимон и батат нарезаем ломтиками, добавляем масло, соль, черный молотый перец. Выкладываем поочередно ломтики батата и лимона, накрываем фольгой и запекаем 40 минут при 180 градусах.

Квашеная капуста

Квашеную капусту можно добавить к овсянке, в сэндвиче, салату. Берем вареное растолченное пшено, квашеную капусту и посыпаем шкварками или жареным луком, заправляем льняным маслом.

Фаршированные помидоры

Помидоры фаршируем кисломолочным сыром, моцареллой, оливками, присыпаем итальянскими травами и запекаем 15 минут при 180 градусах.